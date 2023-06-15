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拳擊／抗癌鬥士陳念琴養兔子紓壓 取名滿滿個人風格

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳念琴在國訓中心為杭州亞運準備。記者劉學聖／攝影
陳念琴在國訓中心為杭州亞運準備。記者劉學聖／攝影

打下過拳擊世錦賽金牌的好手陳念琴，國際賽征戰無數，兩年前也登上東京奧運殿堂，但9月底登場的杭州亞運才是她亞運初體驗，倒數百日下她除積極備戰，擂台外也找到紓壓幫手，今年4月剛養一隻折耳兔「超能量」，現在放假時間常帶著寵物去野餐，享受和兔子的寧靜時光。

個性陽光開朗的陳念琴，連為寵物命名都很有個人風格，她笑說最近也有接觸精油，當時就把不同香氣的精油放在對應的名字前，讓折耳兔去選擇，「名字有『energy』、『hope』、『超能量』之類的，牠自己選了『超能量』。」

上月剛過26歲生日的陳念琴，東京奧運二度踏上夢想舞台，最終在女子69公斤級止步8強，當時跪地親吻擂台的她之後才透露，東奧前診斷罹患「何杰金氏淋巴癌」二期，但她不願意放棄目標，歷經多次化療才能如願前往東京，參賽幾乎是「不可能的任務」。

去年亞錦賽，陳念琴打下女子70公斤級金牌，代表抗癌後完全回歸，將重心放在9月亞運的她笑說：「最近很好，啵棒！」

上屆雅加達亞運，女子拳擊只有51公斤級、57公斤級和60公斤級賽事，陳念琴因此無緣，去年底她就開始為巴黎奧運作準備，除降體重改打66公斤級，今年也為杭州亞運全面備戰。

選手生涯還沒參加過亞運，陳念琴坦言壓力多少有，但心情也十分亢奮，「終於來了，想搜集所有大賽！」且亞運同時是巴黎奧運資格賽，女子66公斤級前2名就可獲得巴黎奧運資格，陳念琴不只要拿奧運資格，更以帶回金牌為目標。

陳念琴透露，亞運倒數剩下3個多月，現階段除場上技術、體能，對個人休息和心情狀態也十分注意，「最近愛上野餐，喜歡做很療癒的事情，喜歡走一個人的路線，讓自己靜下來。」4月成為家中新成員的折耳兔「超能量」也成陳念琴抒發心情的好夥伴，讓她能更平靜面對各項國際大賽。

陳念琴在國訓中心為杭州亞運準備。記者劉學聖／攝影
陳念琴在國訓中心為杭州亞運準備。記者劉學聖／攝影

陳念琴 亞運 拳擊

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