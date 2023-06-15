結合運科與防護支援 桃園體育局攜手國體大拚全運奪牌

桃園市政府體育局今天與國立體育大學合作舉辦「桃園超敢動 全運拚奪牌」競技運動科學輔助暨防護支援計畫啟動記者會，由國體大針對112年運科計畫內容進行介紹，同時邀請參與計畫的划船及韻律體操教練及選手分享參與計畫的實質感受。

桃園市長張善政今天特別出席記者會，與國體大校長邱炳坤等貴賓一同為本計畫進行啟動儀式，期勉該市教練及選手透過運動科學導入訓練，有效提升運動表現，並於112年全國運動會中突破佳績。

近年運動科學有效協助我國頂尖運動運動員提升運動表現，成績有目共睹，國體大為強化運動科學跨領域應用於競技、全民、健康及醫療等項目，設有「運動訓練科學暨大數據中心」，其中一個重要的工作，即是協助桃園市推動競技運動精準發展，提升選手訓練成效，培育運科專業人才。

桃園市政府體育局自110年起，與國立體育大學合作辦理競技運動科學輔助計畫，參與運動種類包含擊劍、空手道、曲棍球、輕艇、拳擊、游泳、划船、柔道及角力等，選手們於110年全國運獲得6金11銀25銅，所獲獎牌數為108年全國運的兩倍，顯見運動科學導入訓練確有成效。

今天記者會活動現場也展示多項運動科學設備器材供體驗。圖／桃園市體育局提供

近二年桃園市政府體育局持續與國體大合作，今年運科計畫服務對象為該市110年全國運前4名選手、預計參加112年全國運選手、該市籍2021世大運及2022亞運會國家代表隊選手，計畫內容包含運動技術、生理、能力檢測；心理、營養諮詢；競技能力訓練；專案性運科輔助支援；運動防護支援；支援全國運選手；增能講習（性別平等、運動禁藥、運動增補等）；資料庫優化等服務，期透過科學化的檢測數據結果，以淺顯易懂的方式提供教練及選手運用於訓練及比賽中。

今年運科計畫參與的運動種類，現階段為田徑、划船、自由車、角力、柔道、射擊、韻律體操、拳擊、橄欖球及擊劍等10種，共計100人，鼓勵其他參加全國運的選手，踴躍參與。

今天記者會活動現場也展示多項運動科學設備器材供體驗，現場也有國體大專業教師及選手進行講解及示範，使各界進一步瞭解運動選手訓練使用的運動科學設備器材及相關應用，期運動科學逐步導入及協助競技運動訓練及發展。