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印尼羽賽／對辛德胡9連勝闖8強 戴資穎衛冕再進一步

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印尼羽賽／對辛德胡9連勝闖8強 戴資穎衛冕再進一步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。 Badminton Photo提供
戴資穎。 Badminton Photo提供

我國「一姊」戴資穎挑戰印尼公開賽第4冠，今天再進一步，她面對印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），以21：18、21：16打下對戰9連勝，8強門票到手，下戰將和西班牙前「世界球后」馬琳（Carolina Marín）搶4強門票。

目前排名第3的小戴，和排名13的辛德胡過去已經交手23次，小戴取得18勝5敗絕對優勢，上月蘇迪曼盃剛打下對戰8連勝，今天也延續對陣優勢，開賽就取得4：0領先，9：5時再連拿4分擴大差距，雖一度被辛德胡追到17：19，但小戴先調動新德胡後以犀利切球拿到「局末點」，並在辛德胡回球出界下以21：18先下一城。

第二局小戴2度以1分落後，不過5：6時連下5分逆轉，反以11：8領先進入技術暫停；恢復比賽後辛德胡先追平再反超，不過小戴在14：16落後下直接連趕7分逆轉，最終就以21：16收下8強門票。

印尼公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000分大賽，小戴2016年首度封后，18年再登頂，去年迎接第3冠，今年以第3種子身份挑戰第4冠，也是女單唯一的「台將希望」。

「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和女雙李佳馨／鄧淳薰同樣闖過頭關，今天將接續上場爭8強門票。

戴資穎。 Badminton Photo
戴資穎。 Badminton Photo

辛德胡 羽球 戴資穎

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