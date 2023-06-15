足球／中華男足明戰泰國 吳俊青：勢必是場激戰

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在明天晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的泰國國家代表隊，今天賽前記者會中華男足由總教練懷特（Gary White）與隊長吳俊青，泰國男足總教練亞歷山大（Alexandre Polking）與隊長宋克拉辛（Chanathip Songkrasin）代表出席，雙方也都強調相當期待這次的交手。

第二次執教中華隊，中華男足總教練懷特表示，這些年在各職業隊的歷練讓自己更成熟，前次離開時中華男足位在高檔，現在進入重建期，但這也是讓年輕選手的機會，泰國是亞洲勁旅，球員們很期待明天的比賽。

中華男足隊長吳俊青表示，自己與泰國交手次數滿多的，從2015年世預賽的交手到去年客場對戰，一路上也看著泰國隊茁壯，明天的比賽大家都很期待，勢必會是一場激烈的對戰，讓球迷朋友享受，也希望將勝利留在高雄主場。

泰國男足總教練亞歷山大分享來台灣之前，有到阿拉伯進行賽事，球隊踢出不錯的內容，但成績不佳，希望明天比賽不只比賽內容，也要將勝利拿下。

泰國男足隊長宋克拉辛表示，足球比賽沒有簡單的比賽，只有勝利才會被記住，這是他第一次來台灣，認為中華隊是很厲害的對手，希望雙方都能得到好的結果，也希望雙方球迷都能進場支持國家隊。

賽前記者會後，中華足球協會也正式公布中華隊23人名單及賽事轉播資訊，為了在國人面前呈現中華男足積極奮戰的一面，中華足協傾全力促成「多螢多頻」、全方位的賽事轉播服務，台灣體育賽事轉播平台也迎來了前所未有的大團結。

這場中華台北對戰泰國的國際積分邀請賽將有緯來體育台、博斯運動一台、民視第一台等3個有線頻道，愛爾達MAX台、緯來精采台、博斯運動一台及民視第一台等4個MOD頻道，以及其他多個YouTube和FB網路直播平台同時進行直播，頻道之多、平台之廣堪稱國內足球賽事轉播史之最。除了鼓勵球迷多多進場支持中華隊，也希望透過這樣普及的方式讓不能到場的球迷，透過各種螢幕讚聲應援、為中華隊加油。