快訊

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

志明牛肉麵擰抹布水員工在哪？網曝：他是小開 總店女兒顧

蘋果三星互鬥「旗艦手機最貴」！圖解4大品牌手機價格變化 果粉笑了、「它」凍漲

網球／草地賽季出師不利 詹家姊妹諾丁漢首戰落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
法網打進8強的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，轉戰草地賽場出師不利。 截圖自詹詠然粉絲團
法網打進8強的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，轉戰草地賽場出師不利。 截圖自詹詠然粉絲團

法網打進8強的詹家姊妹詹詠然詹皓晴，轉戰草地賽場出師不利，台灣時間今天凌晨面對英國地主組合達特（Harriet Dart）／華生（Heather Watson），諾丁漢女網賽首輪以3：6、4：6出局。

詹家姊妹是諾丁漢女網賽雙打第3種子，今天面對持外卡的地主組合，首盤每個發球局都遇破發危機，第一個發球局雖瓦解2個破發點守下，但第3局先遭破發，隔局雖馬上回破，但第5局再遭破發，最終在連4個發球局失守下以3：6讓出首盤。

第二盤雙方前3個發球局都守住，第7局詹家姊妹率先破發，但隔天馬上遭回破，加上第10局二度遭破發，讓地主組合以6：4帶走勝利。

諾丁漢女網賽屬於WTA 250等級，總獎金25萬9303美金，草地賽季重頭戲溫布頓將於7月3日開戰，我國共有兩組女將從諾丁漢出發，為溫布頓備戰。列第3種子的詹家姊妹落馬，吳芳嫺搭檔中國大陸的朱琳開出紅盤，首輪以7：5、1：6、10：7力退列第4種子的烏克蘭琪切諾克（Nadiia Kichenok）／波蘭蘿素絲卡（Alicja Rosolska），下戰將和愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）／挪威艾克里（Eikeri Ulrikke）爭4強門票。

溫布頓 詹皓晴 詹詠然

延伸閱讀

【Daily Podcast】日本自衛隊射擊場槍擊案／美國「霍爾德訴蒙大拿州案」是什麼？／英國諾丁漢連環襲擊案

狗界愛因斯坦也被考倒！邊牧面臨「撿球飛盤失敗loop」陷入沉思：我太難了

「海峽組合」法網女雙奪冠 陸體育總局賀電籲心懷祖國

離奇汽車火！陽光燒穿擋風玻璃 儀表板+方向盤融爛 因遺1物在車上

相關新聞

網球／草地賽季出師不利 詹家姊妹諾丁漢首戰落馬

法網打進8強的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，轉戰草地賽場出師不利，台灣時間今天凌晨面對英國地主組合達特（Harriet Dar...

籃網球／不敵強敵斯里蘭卡 中華隊排名賽力拚第5

中華隊今天進行2023亞洲青年籃網球錦標賽預賽最後一戰，面對強敵斯里蘭卡隊，中華小將拚戰全場但以17：83落敗，預賽戰績...

印尼羽賽／打不過法國兄弟檔 「左手重砲」林俊易首輪止步

總獎金125萬美元的印尼公開賽本周登場，我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維昨天打下男單第二輪門票，今天登場的「左手重...

帆船／放棄畢業典禮拚亞錦賽 小將吳采謙勇奪2銀

放棄參加高中畢業典禮，我國帆船選手吳采謙選擇前往中國大陸寧波，參加2023年ILCA亞洲錦標賽，最終更傳回捷報，亞洲國際...

足球／美派甜心全數成員亮相 茵茵號召球迷捍衛主場

中華足球協會繼昨天公布2位「Magpie Girls 美派甜心」成員茵茵及咩咪後，旋即在網路上掀起一波討論，為了不負球迷...

足球／梅西在中國受訪證實 不會踢下一屆世界盃

法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）13日發布聲明，他從未與所屬巴黎聖日耳曼隊談論明年合約到期後續約一事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦