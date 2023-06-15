網球／草地賽季出師不利 詹家姊妹諾丁漢首戰落馬

法網打進8強的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，轉戰草地賽場出師不利，台灣時間今天凌晨面對英國地主組合達特（Harriet Dart）／華生（Heather Watson），諾丁漢女網賽首輪以3：6、4：6出局。

詹家姊妹是諾丁漢女網賽雙打第3種子，今天面對持外卡的地主組合，首盤每個發球局都遇破發危機，第一個發球局雖瓦解2個破發點守下，但第3局先遭破發，隔局雖馬上回破，但第5局再遭破發，最終在連4個發球局失守下以3：6讓出首盤。

第二盤雙方前3個發球局都守住，第7局詹家姊妹率先破發，但隔天馬上遭回破，加上第10局二度遭破發，讓地主組合以6：4帶走勝利。

諾丁漢女網賽屬於WTA 250等級，總獎金25萬9303美金，草地賽季重頭戲溫布頓將於7月3日開戰，我國共有兩組女將從諾丁漢出發，為溫布頓備戰。列第3種子的詹家姊妹落馬，吳芳嫺搭檔中國大陸的朱琳開出紅盤，首輪以7：5、1：6、10：7力退列第4種子的烏克蘭琪切諾克（Nadiia Kichenok）／波蘭蘿素絲卡（Alicja Rosolska），下戰將和愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）／挪威艾克里（Eikeri Ulrikke）爭4強門票。