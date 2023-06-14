籃網球／不敵強敵斯里蘭卡 中華隊排名賽力拚第5
中華隊今天進行2023亞洲青年籃網球錦標賽預賽最後一戰，面對強敵斯里蘭卡隊，中華小將拚戰全場但以17：83落敗，預賽戰績1勝3負，只能落入5到8名排名賽，教練團也鼓勵小球員表現漸入佳境，全力爭取第5名。
斯里蘭卡與新加坡兩隊是本屆亞青賽超級強隊，對各隊都是橫掃千軍，中華隊今天遭遇斯里蘭卡隊，賽前也是以得分盡力突破個位數為目標努力。第一節中華隊在強敵壓境下無法施展，以2：23落後，第二節打完仍6：48落後；最後二節中華隊漸入佳境，但終場仍以17：83敗給斯里蘭卡。
預賽賽程今天全部結束，A組排名依序為馬來西亞、香港、印度、泰國、巴基斯坦、日本；B組依序為新加坡、斯里蘭卡、汶萊、中華隊、韓國；大會明天休兵一天，16日進行準決賽，中隊將碰印度隊，獲勝將取得爭奪第5名的資格，落敗只能搶第7名。
中華青年代表隊12名小女將潘宜菲、戴君芳、楊宜臻、陽孟娟、賴雨婕、陳妍蓁、孫云芸、陳靖、包穎薰、尹傳靈、郭芮伶、賴雨慈，連日比賽輪番上陣，實戰經驗收獲豐富，今天預賽賽程結束後，總教練林育豪與教練黃翊瑄特別帶著小球員外出打打牙祭，也鼓勵小球員未來在準決賽與決賽能表現愈來愈好，全力爭取第5名。
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