籃網球／不敵強敵斯里蘭卡 中華隊排名賽力拚第5

中華隊今天進行2023亞洲青年籃網球錦標賽預賽最後一戰，面對強敵斯里蘭卡隊，中華小將拚戰全場但以17：83落敗，預賽戰績1勝3負，只能落入5到8名排名賽，教練團也鼓勵小球員表現漸入佳境，全力爭取第5名。

斯里蘭卡與新加坡兩隊是本屆亞青賽超級強隊，對各隊都是橫掃千軍，中華隊今天遭遇斯里蘭卡隊，賽前也是以得分盡力突破個位數為目標努力。第一節中華隊在強敵壓境下無法施展，以2：23落後，第二節打完仍6：48落後；最後二節中華隊漸入佳境，但終場仍以17：83敗給斯里蘭卡。

預賽賽程今天全部結束，A組排名依序為馬來西亞、香港、印度、泰國、巴基斯坦、日本；B組依序為新加坡、斯里蘭卡、汶萊、中華隊、韓國；大會明天休兵一天，16日進行準決賽，中隊將碰印度隊，獲勝將取得爭奪第5名的資格，落敗只能搶第7名。