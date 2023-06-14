快訊

南韓金浦航線傳因當地居民抗議暫取消 華航：按機關規範調整

不到1周就傳變數？上周才說「下半年回正軌」 華碩證實組織將調整

性侵擄殺馬國女大生…凶手死刑被撤銷 最高法院2大理由曝光

印尼羽賽／打不過法國兄弟檔 「左手重砲」林俊易首輪止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
左手重砲」林俊易印尼羽賽一輪遊。 中央社
左手重砲」林俊易印尼羽賽一輪遊。 中央社

總獎金125萬美元的印尼公開賽本周登場，我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維昨天打下男單第二輪門票，今天登場的「左手重砲」林俊易沒能加入晉級行列，以18：21、15：21敗給法國兄弟檔的哥哥大波波夫（Toma Junior Popov），首輪止步。

24歲的大波波夫和21歲的弟弟小波波夫（Christo Popov）單、雙晉級，兄弟倆在BWF超級1000系列的印尼公開賽首輪剛好都遇台將，不過弟弟小波波夫昨天碰周天成時，第三局只打5分就扭傷腳踝，雖選擇完成賽事但決勝局只拿1分，兄弟倆的男雙首輪也在兩局沒打完下選擇傷退。

今年世界排名27的哥哥大波波夫迎接單打首輪，和世界排名24的林俊易首局打得拉鋸，雙方8度戰平，大波波夫在17：17平手下連拿2分取得關鍵領先，順勢以21：18先下一城。

第二局林俊易4：6時連拿4分取得領先，但大波波夫也回敬4：0攻勢，嚴密防守再逼出林俊易多次失誤，16：14領先時再連下4分取得「賽末點」，最終就以21：15取得對戰2連勝。

林俊易上月底在馬來西亞公開賽打出代表作，連退種子勇闖4強，但接續泰國公開賽、新加坡公開賽和本周印尼公開賽都首輪出局，下周將回到「主場」台北羽球公開賽尋求突破。

林俊易 羽球 周天成

延伸閱讀

印尼羽賽／「打一場少一場」 戴資穎拚第4冠：心態沒不同

印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

泰國羽賽／寶島混雙驚奇逆轉種子 周天成9分領先仍爆冷輸球

泰國羽賽／寶島前2好手首度對決！周天成逆轉左手重砲

相關新聞

印尼羽賽／大戰3局敗給日組合 麟洋配首輪止步

總獎金125萬美金的印尼公開賽今天全面開戰，東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，面對世界排名23的日本組合古賀...

印尼羽賽／打不過法國兄弟檔 「左手重砲」林俊易首輪止步

總獎金125萬美元的印尼公開賽本周登場，我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維昨天打下男單第二輪門票，今天登場的「左手重...

帆船／放棄畢業典禮拚亞錦賽 小將吳采謙勇奪2銀

放棄參加高中畢業典禮，我國帆船選手吳采謙選擇前往中國大陸寧波，參加2023年ILCA亞洲錦標賽，最終更傳回捷報，亞洲國際...

足球／美派甜心全數成員亮相 茵茵號召球迷捍衛主場

中華足球協會繼昨天公布2位「Magpie Girls 美派甜心」成員茵茵及咩咪後，旋即在網路上掀起一波討論，為了不負球迷...

足球／梅西在中國受訪證實 不會踢下一屆世界盃

法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）13日發布聲明，他從未與所屬巴黎聖日耳曼隊談論明年合約到期後續約一事。

世大運／帥一波！柔道男神、鞍馬王子演繹中華代表團新團服

時隔4年的世界大學運動會倒數破50天大關，大專體總正式發布代表隊團服裝備，包括「柔道男神」楊勇緯、「鞍馬王子」李智凱和東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦