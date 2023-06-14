印尼羽賽／打不過法國兄弟檔 「左手重砲」林俊易首輪止步

總獎金125萬美元的印尼公開賽本周登場，我國「一哥」周天成、「羽球王子」王子維昨天打下男單第二輪門票，今天登場的「左手重砲」林俊易沒能加入晉級行列，以18：21、15：21敗給法國兄弟檔的哥哥大波波夫（Toma Junior Popov），首輪止步。

24歲的大波波夫和21歲的弟弟小波波夫（Christo Popov）單、雙晉級，兄弟倆在BWF超級1000系列的印尼公開賽首輪剛好都遇台將，不過弟弟小波波夫昨天碰周天成時，第三局只打5分就扭傷腳踝，雖選擇完成賽事但決勝局只拿1分，兄弟倆的男雙首輪也在兩局沒打完下選擇傷退。

今年世界排名27的哥哥大波波夫迎接單打首輪，和世界排名24的林俊易首局打得拉鋸，雙方8度戰平，大波波夫在17：17平手下連拿2分取得關鍵領先，順勢以21：18先下一城。

第二局林俊易4：6時連拿4分取得領先，但大波波夫也回敬4：0攻勢，嚴密防守再逼出林俊易多次失誤，16：14領先時再連下4分取得「賽末點」，最終就以21：15取得對戰2連勝。

林俊易上月底在馬來西亞公開賽打出代表作，連退種子勇闖4強，但接續泰國公開賽、新加坡公開賽和本周印尼公開賽都首輪出局，下周將回到「主場」台北羽球公開賽尋求突破。