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帆船／放棄畢業典禮拚亞錦賽 小將吳采謙勇奪2銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

放棄參加高中畢業典禮，我國帆船選手吳采謙選擇前往中國大陸寧波，參加2023年ILCA亞洲錦標賽，最終更傳回捷報，亞洲國際賽處女秀就帶回ILCA 6項目男子組、U19男子組2面銀牌。

由國際總會、亞洲總會或國際單項總會主辦的世錦賽、亞錦賽及其他總會所認可的頂級賽事幾乎都為開放賽事，開放各國多名選手報名，顯少有限制一國一項目一艘船的報名規定，目的是希望帆船運動參與層面更擴大，增加選手參與比賽機會，即便賽事為亞錦賽也歡迎非亞洲地區選手參賽，提供其他地區選手也可參與洲際錦標賽的機會，不過最後頒獎時僅亞洲區選手可取得殊榮，由此可見帆船運動如同大海的寬闊特性，但也更增加賽事難度。

初次參加亞錦賽，吳采謙憑藉過去默默耕耘、努力不懈與在賽場上當機立斷的表現，帶回2面銀牌好成績，儘管錯過上周參加畢業典禮機會，仍替母校國立羅東高中爭光。

亞錦賽帶回2銀的吳采謙，積蓄將目標對準亞運、奧運及世青賽，盼能繼續炒熱台灣帆船代表隊能見度，為自己也為台灣帆船運動寫下歷史一頁。

世錦賽 亞運

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