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足球／美派甜心全數成員亮相 茵茵號召球迷捍衛主場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美派甜心左起軒軒、咪卡、智希、小瑛。圖／中華足球協會提供
美派甜心左起軒軒、咪卡、智希、小瑛。圖／中華足球協會提供

中華足球協會繼昨天公布2位「Magpie Girls 美派甜心」成員茵茵及咩咪後，旋即在網路上掀起一波討論，為了不負球迷們的引頸期盼，最後4位啦啦隊成員今天正式公布，分別是宋智希、Mika、小瑛、軒軒。

中華足協對於這次的啦啦隊組成僅用三天，聽到為國家隊應援，女孩們更是義不容辭，顯示其欲提升未來球迷們在主場觀賽豐富度的決心，能有更不一樣的體驗，也希望吸引更多人能前來享受現場看足球的樂趣與刺激。

其中一位啦啦隊員茵茵則表示，這次除了將帶來舞蹈表演之外，也會規劃前往看台區與球迷一起為中華隊應援，共同用喊聲捍衛主場，在中場時間也安排與球迷互動，贈送幸運的球迷朋友小禮物。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在16日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的泰國國家代表隊，賽事售票於udn售票網熱賣中，啦啦隊全員到齊助陣，盼吸引更多國人進場為中華隊加油。

啦啦隊 中華隊 中華足協

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