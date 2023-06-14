聽新聞
test
0:00 / 0:00
足球／美派甜心全數成員亮相 茵茵號召球迷捍衛主場
中華足球協會繼昨天公布2位「Magpie Girls 美派甜心」成員茵茵及咩咪後，旋即在網路上掀起一波討論，為了不負球迷們的引頸期盼，最後4位啦啦隊成員今天正式公布，分別是宋智希、Mika、小瑛、軒軒。
中華足協對於這次的啦啦隊組成僅用三天，聽到為國家隊應援，女孩們更是義不容辭，顯示其欲提升未來球迷們在主場觀賽豐富度的決心，能有更不一樣的體驗，也希望吸引更多人能前來享受現場看足球的樂趣與刺激。
其中一位啦啦隊員茵茵則表示，這次除了將帶來舞蹈表演之外，也會規劃前往看台區與球迷一起為中華隊應援，共同用喊聲捍衛主場，在中場時間也安排與球迷互動，贈送幸運的球迷朋友小禮物。
2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在16日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的泰國國家代表隊，賽事售票於udn售票網熱賣中，啦啦隊全員到齊助陣，盼吸引更多國人進場為中華隊加油。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言