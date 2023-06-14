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印尼羽賽／大戰3局敗給日組合 麟洋配首輪止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
印尼羽賽首輪，麟洋配」王齊麟／李洋，面對世界排名23的日本組合古賀輝／齋藤太一大戰3局落敗。 歐新社
印尼羽賽首輪，麟洋配」王齊麟／李洋，面對世界排名23的日本組合古賀輝／齋藤太一大戰3局落敗。 歐新社

總獎金125萬美金的印尼公開賽今天全面開戰，東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋，面對世界排名23的日本組合古賀輝／齋藤太一大戰3局，可惜以18：21、21：17、12：21吞下對戰首敗。

「麟洋配」目前世界排名18，過去和日本組合2度碰頭都取得勝場，但今年先是王齊麟亞錦賽拉傷大腿，蘇迪曼盃換李洋扭到左腳踝，連續亞洲賽事雖繼續合體，但上月泰國公開賽打下首勝後退賽，上一站新加坡公開賽首輪敗給印尼組合。

轉戰BWF超級1000的印尼公開賽，「麟洋配」首局和對手9度平手，可惜18：17領先時連失4分，讓對手21：18先下一城。

第二局「麟洋配」4：6落後時連拿6分超前，15：12時李洋下腰動作造成左腳踝舊傷不適，比賽一度暫停，所幸仍維持住領先優勢，以21：17追平局數。

決勝第三局，日本組合在幸運球加持下取得開局5：0領先，「麟洋配」試圖追分，但失誤較多，最終就在王齊麟殺球掛網下以12：21讓出勝利。

今天率先登場的混雙組合葉宏蔚／李佳馨，和香港對手李晉熙／吳芷柔也是大戰3局，寶島好手先決勝局先取得1個「賽末點」但沒把握，最終以21：18、19：21、21：23遭逆轉，無緣第二輪。

麟洋配 李洋 王齊麟

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