路跑／長榮航空校園深耕全台跑透透 鄭怡靜、陳昭郡扮神秘來賓

長榮航空城市觀光馬拉松於去年推出幼苗計畫，增設「10公里幼苗 個人組」，受到熱烈好評，今年再規劃「10公里幼苗組 團體組」，且於6月至10月，在台東、恆春、雲林、基隆及金門舉辦校園巡迴活動，安排專業教練帶領該地區鄰近的學生進行訓練活動，邀請體育國手至現場座談，傳達正確訓練觀念，期盼能在青少年心中埋下夢想的種子，並扶植他們成長茁壯。

頭兩站已於6月3日及6月4日在台東新生國中及屏東恆春國中分別登場，長榮航空邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊為將近200名來自鄰近不同學校的學生，量身打造訓練菜單，包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等結合遊戲與體能的運動項目，訓練學生們敏捷的動作及學習團隊合作精神。

長榮航空每站巡迴活動也會邀請與在地連結的菁英選手至現場與學生交流，台東、屏東兩站活動邀請到2020東京奧運桌球銅牌選手鄭怡靜、台灣女子3000公尺障礙紀錄保持人陳昭郡分享艱辛的訓練過程及成為選手之路的點點滴滴，以自身的經驗鼓勵學生培養持之以恆、永不放棄的運動家精神，也獲得熱烈迴響。

接下來校園深耕巡迴將繼續前往雲林、基隆及金門三站，預計將有超過200名學生到場共襄盛舉。

長榮航空城市觀光馬拉松校園深耕巡迴活動邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊為學生量身打造訓練菜單訓練。圖／長榮航空提供

為鼓勵青少年跑者踴躍參與並累積賽事經驗，去年長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫「10公里幼苗組 個人組」，還提供額外獎金，吸引近150人參與。今年新增設的「10公里幼苗 團體組」，凡是13歲至16歲的參賽者報名後可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍的選手皆可獲得NIKE跑鞋1雙。

進入後疫情時代，長榮航空城市觀光馬拉松今年也向世界發出邀請函，廣邀海內、外跑者以雙腳體驗台北之美，24000個名額已全數額滿。