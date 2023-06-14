U15亞洲盃女壘／中華隊投打發揮 15：0扣倒新加坡搶首勝
首屆U15亞洲盃女壘賽台灣隊今天首戰與新加坡交手，台灣隊投打發揮，2任投手聯手讓新加坡隊9上9下、送出7次三振，打線火力串聯，終場以15比0、3局拿下首勝。
2023年U15亞洲盃女子壘球賽昨天在南投埔里福興壘球場開打，比賽採5局制，台灣隊由北投國中拿下代表權，原訂昨天晚間與新加坡隊比賽，因為雨勢影響，比賽延至今天早上舉行。
台灣隊投打發揮，先發投手郭俐妤投2局飆出5次三振、陳妙華後援投1局也投出2次三振，兩人聯手讓新加坡隊打者9上9下、沒能踏上壘包。
台灣隊首局就有攻勢，1人出局後陳妙華敲出三壘打、再靠著吳佩玟二壘打跑回第1分，接著靠接連暴投、保送、安打再拿分數，台灣隊開賽積極搶分，一口氣打了10人次、攻下5分。
台灣隊2局再靠著安打、保送、新加坡隊守備失誤攻勢串聯，單局再添5分、拉開領先差距，3局台灣隊攻勢延續搶分，再添5分、順利拿下比賽勝利。
台灣隊團隊敲出10支安打，3棒打者吳佩玟單場3打數敲出2支安打，包括1支二壘打，貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。
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