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足球／我國獲泰國壯年世界盃第5名 龔元高當選MVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國壯年足球代表隊獲得世界盃第5名。圖／中華民國大師運動協會提供
我國壯年足球代表隊獲得世界盃第5名。圖／中華民國大師運動協會提供

我國壯年足球隊10日在泰國舉辦的2023年第15屆壯年世界盃足球邀請賽，經PK大戰以4：3力克越南獲得第5名，創下近10年最佳戰績，全體隊員賽後揮舞國旗合唱國歌，更把愛國情操推向最高點。

今年泰國壯年世界盃足球邀請賽，共8隊參賽，我國與越南、伊朗、澳洲同屬A組，預賽1勝2負，獲分組第3，參加5至8名的「泰國盃」角逐，分組前兩名共四隊則搶「世界盃」，我國先以5：2勝印尼，再經PK大賽以4：3力克越南，抱走泰國盃，最終英格蘭以1：0勝伊朗贏得本屆壯年世界盃冠軍，季軍戰澳洲2：0勝紐西蘭。

中華隊與越南激戰80分鐘以1：1不分上下，經PK大戰才辛苦勝出。領隊兼球員龔元高表示，這場比賽對台灣意義非比尋常，是我國在國際賽事中唯一可以拿國旗，唱國歌的比賽，更見證國人把運動當作恆久的習慣，足球不僅是運動競技，也是延年益夀的最佳選擇。

中華民國大師運動協會理事長彭臺臨聞訊，對推展壯年足球更是興致勃勃，計劃籌辦台灣版的世界盃壯年足球邀請賽，「我國U17足球隊去年曾以0：4輸球給越南，但壯年足球隊也可以報一箭之仇。」

按壯年足球賽規定，上場球員40至44歲3位、45至49歲4位、50歲以上3位，守門員只要40歲以上即可，中華足協副理事龔元高自比賽開辦至今15屆，年年自掏腰胞率隊參賽，默默推動足球外交，他今年更以最高齡選手獲MVP，名副其實的老當益壯，據保守估計，他組成的30位隊員加上20人啦啦隊，光機票花費就逾百萬元。

中華隊 中華足協 啦啦隊

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