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羽球／BWF公布單周最佳好球 小戴犀利反手拍、精彩扣殺入選

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎犀利反手拍、精彩扣殺入選單周最佳好球。 中央社
戴資穎犀利反手拍、精彩扣殺入選單周最佳好球。 中央社

我國女單一姊戴資穎上周在新加坡公開賽不敵南韓天才少女安洗瑩，止步4強。不過本屆賽事亮眼的美技仍獲得肯定，入選BWF世界羽聯單周最佳殺球和反手拍。

戴資穎在新加坡公開賽8強戰，以21：16、21：11直落二擊敗世界排名第5的中國好手何冰嬌。小戴該場比賽表現出色，第1局11：10時在網前和何冰嬌纏鬥，小戴擋下對方強力殺球後，將球回擊到對角線，成功調動對手，戴資穎把握機會，打出角度犀利的反手勾對角，何冰嬌完全無法招架。這個美技也入選單周最佳反手拍美技之一，男單好手周天成也有入選。

這場比賽小戴還有一球入選單周最佳殺球，第2局7：1領先時，小戴發球被何冰嬌回擊到後場，小戴算準時機奮力躍起，將球殺向對方後場，快到讓何冰嬌無法回擊。

戴資穎 小戴

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