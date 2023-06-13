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足球／足協組美派甜心為中華男足應援 未來還要辦海選

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華足協籌組啦啦隊「Magpie Girls 美派甜心」為選手應援。圖／中華足協提供
中華足協籌組啦啦隊「Magpie Girls 美派甜心」為選手應援。圖／中華足協提供

今年度首場男子足球國際積分邀請賽，中華足協邀請到亞洲實力不俗的泰國男子國家代表隊來台進行交流，兩隊將在16日晚間7點於高雄國家體育場交手，中華足協也在今天宣布組成專屬啦啦隊「Magpie Girls 美派甜心」為選手應援。

16日的台泰邀請賽現場除了美食攤位、周邊商品，為了提高觀賽體驗，號召更多國人為國家隊現場應援喊聲，中華足協拍板徵召6位啦啦隊女孩來為國家代表隊應援，壯大聲勢，並在三天內迅速成軍。

這次受徵召的啦啦隊成員皆是國內知名應援女孩，其中更不乏目前效力職業球團的線上啦啦隊成員，她們此次臨危授命，為這場國際賽組成中華男足專屬啦啦隊，並且以國家隊隊徽台灣藍鵲發想，以「Magpie Girls 美派甜心」名稱出發。

今天搶先公佈兩位女孩分別是效力高雄鋼鐵人的鋼鐵雅典娜茵茵與新生代啦啦隊女孩咩咪，還有其他4位女孩，足協預計於明日正式跟球迷、粉絲宣布，而未來中華足協亦會規劃一場正式的Magpie Girls海選，預計9月份的主場賽事，在現場能有更豐富的表演呈現，提高球迷觀賽品質，也要擴大足球觀賞群眾，一同享受國際足球饗宴。

2023國際男子足球邀請賽將在16日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的泰國國家代表隊，賽事售票於udn售票網熱賣中，有了啦啦隊助陣，盼吸引更多國人進場為中華隊加油。

中華足協籌組啦啦隊「Magpie Girls 美派甜心」為選手應援。圖／中華足協提供
中華足協籌組啦啦隊「Magpie Girls 美派甜心」為選手應援。圖／中華足協提供

啦啦隊 中華足協 中華隊

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