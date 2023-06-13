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印尼羽賽／終結連8站「一輪遊」 王子維：會開始變好的！

聯合報／ 記者曾思儒／台北—雅加達電話採訪
王子維。（報系資料照）
王子維。（報系資料照）

總獎金125萬美元的印尼公開賽今天點燃戰火，台將中壓軸登場的「羽球王子」王子維，面對泰國世界排名29的瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）以21：12、21：9奪勝，總算終止連續8站的「一輪遊」。

東京奧運國手王子維，本季第二站印度公開賽勝場開張後，接續印尼名人賽、全英公開賽、瑞士公開賽、西班牙公開賽、亞錦賽、馬來西亞名人賽、泰國公開賽到上一站新加坡公開賽都首輪出局，他透露身體沒有什麼狀況，「就是沒有贏球。」

今天和瓦查隆第6度碰頭，王子維終於迎接近半年首勝，忍不住喊「終於贏了」。

「打起來是緊張的，但表現還可以。」目前排名29的王子維坦言，將近半年沒嚐到勝利滋味，內心多少會煎熬，「但這場過了會開始變好的。」

王子維和「一哥」周天成都位於籤表上半部，今天兩人都闖過頭關，第二輪若再奪勝就能在8強會師，不過王子維下輪可能遭遇丹麥「世界球王」安賽龍，勢必有番苦戰。

印尼公開賽男單共有3名台將，小天和王子維過頭關，明天換「左手重砲」林俊易迎接首戰，對手是法國兄弟檔的哥哥大波波夫（Toma Junior Popov）。

女單同樣有3名台將，尋求連霸的戴資穎過頭關，「中租學霸」許玟琪以16：21、18：21敗給泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），明天換白馭珀挑戰列第5種子的大陸好手何冰嬌。

王子維 許玟琪 林俊易

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