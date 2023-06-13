台北羽球賽／20日天母登場！戴資穎、周天成籲一起為選手加油

YONEX 2023台北羽球公開賽將於6月20日至25日登場開戰，本屆參賽陣容堅強，盛況空前，有馬來西亞、印度、韓國、日本、泰國、印尼等24個國家，約282位選手報名參賽。台灣地主隊將由台灣球后戴資穎、一哥周天成領軍全力捍衛主場。賽事精彩可期。

本屆「台北羽球公開賽」為巴黎奧運積分賽中BWF Super300級別亞洲第一站，參賽選手來勢洶洶，創下台北最強參賽陣容，男單選手有來自日本的奈良岡功大(世界排名第3)、印度普蘭諾伊（世界第9）、香港一哥伍家朗、及世界排名第7的馬來西亞混雙-吳塤閥/賴潔敏、男雙王耀新/張御宇(世界第8) …等都是世界級頂尖羽球選手，當然台灣選手戴資穎、周天成、王齊麟/李洋、盧敬堯/楊博涵、許玟琪…等更是無一缺席，為前進2024巴黎奧運而戰！

中華民國羽球協會特於日前(6月1日)舉辦「賽事啟動記者會」現場貴賓冠蓋雲集，熱鬧非凡，邀請有中華奧會主席林鴻道、教育部體育署副署長林哲宏、臺北市政府體育局蔡培林副局長等長官蒞臨指導祝賀。

中華羽協張國祚理事長致詞首先感謝贊助商的共襄盛舉，包括滙豐商業銀行、YONEX優乃克公司、大金空調、中華電信、勇源基金會、統一企業、歐德傢俱、iＷater天賜の水(天賜之水)、澳根尼、台灣中油、長榮航空、皇家玫瑰旅館、太報、撒隆巴斯…等，更致贈感謝中華電信MOD、民視、奇摩運動為賽事提供全程轉播服務，讓更多球迷們能即時觀賽一起為賽事加油。

目前仍在國外參賽的臺灣選手因無法出席記者會活動，也紛紛錄製短片呼籲球迷們進場看球賽。臺灣球后戴資穎、臺灣隊長周天成、奧運金牌李洋、王齊麟….更是熱情喊話「為我們加油！一起為中華隊加油！」

記者會現場演員郭子乾驚喜現身，他親自帶領民權國小選手們一起為選手加油，號召球迷拍攝IG官方濾鏡分享傳散為台灣選手加油，為臺灣拿下最佳成績！今年台北公開賽首次開放場外LED大螢幕看直播球賽，受訪時郭子乾也呼籲球迷們一起去看球賽，無論場內場外一定讓來自世界各地的選手們感受臺灣球迷的熱情。

YONEX 2023台北羽球公開賽為期6天的賽事分別由民視、中華電信MOD、Hami Video、Yahoo奇摩運動、達克運動共同轉播。中華電信MOD、Hami video更是提供6/20起六天全程轉播服務，讓無法親臨現場觀賽的球迷們不論是透過電視、網路、還是手機，都可以全程即時觀看精彩賽事，一起為台灣選手加油！

《YONEX 2023台北羽球公開賽》 時間：2023年6月20日(二)至6月25日(日) 地點：臺北市立大學 天母體育館 售票：5/20(六) 12:00限量套票搶先開賣 6/1(四) 12:00門票全面啟售

台北羽球賽20日天母登場！戴資穎、周天成呼籲一起為選手加油。 大會提供