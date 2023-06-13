印尼羽賽／對手受傷不退賽 周天成逆轉男單晉16強

台灣好手周天成今天在印尼羽球公開賽首輪登場，對手波波夫第3局開打後就嚴重扭傷，但他堅持不退賽，最終周天成在不斷發球得分下，以15比21、22比20、21比1獲勝。

世界第7的周天成，今天是生涯首度對壘世界第35名的俄羅斯球員波波夫（Christo Popov），對手是靠著遞補參賽才獲得資格。

上週周天成在新加坡公開賽16強落敗，但賽後據了解是因為不慎感冒，導致身體狀態不如預期。經過短暫休息後，周天成如期繼續在本週征戰超級1000等級的印尼羽球公開賽。

首局周天成熱慢、回球也不到位，讓波波夫在11比9後連得6分擴大領先，順利先收下首局；第2局周天成找回狀態，先以11比8取得技術暫停，休息過後雙方拉鋸，出現8次平手，幸好周天成在20比20時連得2分順利扳回一局。

決勝的第3局周天成開賽就取得5比0優勢，結果此時波波夫卻發生左腳踝扭傷的意外，儘管接受治療，但他在場上還是一跛一跛幾乎無法移動，卻又不願意退賽。

最後就形成周天成不斷靠著發球直接得分，對手都不動的詭異畫面，就算波波夫勉強接發球，但周天成第2拍還是可以輕鬆取分，波波夫更多次在網前和周天成對話，最後還是以這種方式打完第3局。

據了解，儘管目前進入奧運積分計算週期，但若選手在比賽中傷退，還是可以獲得相對應的積分，或許是因為波波夫還有雙打賽事，擔心若因為單打退賽接著雙打也被取消資格，才因此硬撐不退賽。