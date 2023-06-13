印尼羽賽／連霸第一步 戴資穎直落2擊退世界第10

總獎金125萬美元的印尼公開賽今天點燃戰火，尋求連霸的「一姊」戴資穎面對中國大陸女將韓悅沒遇太大阻礙，以21：15、21：17踏出衛冕第一步，「一哥」周天成則是上演逆轉勝，雙雙晉級第二輪。

印尼公開賽屬於BWF超級1000大賽，這種等級賽事一年只有4站，全英公開賽和馬來西亞公開賽都已落幕，印尼公開賽是2024年巴黎奧運積分啟動後的第一場千分大賽，小戴以第3種子身分挑戰連霸，首輪遭遇世界排名第10的韓悅，小戴首局2：3時落後時連拿7分反超，拉開差距下以21：15先下一城。

第二局比數前段比數拉鋸，小戴12：10時打出連拿4分小高潮拉開領先；小戴18：12時雖遭韓悅連追4分，最終仍穩住勝果，在球迷「小戴妳好棒」歡呼中以21：17迎接勝利。

世界排名第7的「一哥」周天成是2019年冠軍，今年列第5種子，首戰碰第一次碰頭、世界排名35的法國波波夫（Christo Popov），首局以15：21敗陣。第二局19：18時，波波夫疑似送出底線的球被判界內，讓小天十分不滿，所幸抗議無果下沒被影響，以22：20扳平戰局。

決勝局小天連拿4分時波波夫扭傷左腳踝，仰躺球場多時，小天也上前關心；波波夫檢查後決定繼續賽程，但移動明顯受影響，最終小天就以21：1拿下勝利。

率先登場的男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵面對南韓組合姜敏赫／徐承宰先盛後衰，以21：15、11：21、12：21遭逆轉，接續包括男雙李哲輝／楊博軒、「中租學霸」許玟琪和「羽球王子」王子維都在第3球場出賽。

「左手重砲」林俊易、女單白馭珀、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和葉宏蔚／蘇敬恒、女雙李佳馨／鄧淳薰和混雙楊博軒／胡綾芳和葉宏蔚／李佳馨首輪賽程都將在明天登場。