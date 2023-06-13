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田徑／國家隊赴靜岡移訓 田協秘書長王景成拜會市府
中華民國田徑協會秘書長王景成，昨天前往日本靜岡市政府拜會靜岡市長難波喬司，感謝自2017年至今年國家代表隊移地訓練及體育交流所提供的協助，也期許雙方未來持續密切交流，維繫台日友好關係。
中華田協自2017年起與靜岡市展開密切交流，除了受到疫情影響期間，幾乎都會前往靜岡進行移訓，而今年在疫情趨緩後，我國代表隊好手也再度前往靜岡進行訓練，為7月份即將在泰國登場的亞錦賽等賽事進行準備。
而昨天中華民國田徑協會秘書長王景成也與國際組長賴英儒、台北駐日經濟文化處橫濱分處處長張淑玲前往靜岡市政府拜會市長難波市長、靜岡市議會井上議長、靜岡市觀光交流文化局望月局長、岡村局次長，感謝自2017年至今年之國家代表隊移地訓練及體育交流，雙方期許未來持續密切交流，維繫台日友好關係。
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