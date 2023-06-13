快訊

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

幼兒園餵藥案最新檢驗！26童尿檢、9項毒物結果出爐

台鐵鐵路便當「經典配菜消失」！他開蓋崩潰：以後不吃了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／國家隊赴靜岡移訓 田協秘書長王景成拜會市府

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華田協秘書長王景成（左3）前往靜岡市府拜會。圖／中華田協提供
中華田協秘書長王景成（左3）前往靜岡市府拜會。圖／中華田協提供

中華民國田徑協會秘書長王景成，昨天前往日本靜岡市政府拜會靜岡市長難波喬司，感謝自2017年至今年國家代表隊移地訓練及體育交流所提供的協助，也期許雙方未來持續密切交流，維繫台日友好關係。

中華田協自2017年起與靜岡市展開密切交流，除了受到疫情影響期間，幾乎都會前往靜岡進行移訓，而今年在疫情趨緩後，我國代表隊好手也再度前往靜岡進行訓練，為7月份即將在泰國登場的亞錦賽等賽事進行準備。

而昨天中華民國田徑協會秘書長王景成也與國際組長賴英儒、台北駐日經濟文化處橫濱分處處長張淑玲前往靜岡市政府拜會市長難波市長、靜岡市議會井上議長、靜岡市觀光交流文化局望月局長、岡村局次長，感謝自2017年至今年之國家代表隊移地訓練及體育交流，雙方期許未來持續密切交流，維繫台日友好關係。

田徑 橫濱

延伸閱讀

田徑／楊俊瀚利多！大陸飛毛腿蘇炳添放棄亞運連霸

王惠美表揚7大類國小縣長獎優秀生 小小年紀就到尼泊爾當國際志工

新竹縣最強國中生林沛萱畢業了 楊文科親自到校頒發縣長獎

田徑／8天內兩破世界紀錄 肯亞中長跑女將自己也嚇到

相關新聞

田徑／國家隊赴靜岡移訓 田協秘書長王景成拜會市府

中華民國田徑協會秘書長王景成，昨天前往日本靜岡市政府拜會靜岡市長難波喬司，感謝自2017年至今年國家代表隊移地訓練及體育...

游泳／吳以恩、徐安獲亞運接力名額 陳思安落選飆淚

全國中正盃游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心游泳競賽館進行最後一天賽程，杭州亞運400公尺混合接力的最後兩個名額，1...

全國中等學校熱舞賽下月29日登場 亞運國手站台秀舞技

112年全國中等學校熱舞大賽將從7月29日起連續5個週末，在全台知名連鎖百貨登場。代表台灣參加杭州亞運的霹靂舞國手劉承德...

首屆U15亞洲盃女壘賽明開打 中華隊力拚留下金盃

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽（U15 Women Softball Asia Cup）明天在南投埔里開打，共7支國際隊伍...

田徑／楊俊瀚利多！大陸飛毛腿蘇炳添放棄亞運連霸

杭州亞運本周將進入倒數100天，但地主短跑名將蘇炳添今天透過社群平台宣布，為2024年巴黎奧運全力準備，今年賽季已提前結...

籃網球／不敵強敵新加坡 中華隊大賽汲取經驗

中華青年籃網球代表隊今天在2023亞洲青年籃網球錦標賽對戰強敵新加坡隊，中華小將全場奮戰不懈，但面對實力強勁的對手以13...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦