游泳／吳以恩、徐安獲亞運接力名額 陳思安落選飆淚

全國中正盃游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心游泳競賽館進行最後一天賽程，杭州亞運400公尺混合接力的最後兩個名額，100仰、100蝶代表權分別由吳以恩、徐安獲得，而原本在馬來西亞達標的4名接力之一的陳思安落敗無緣亞運，退場後立刻淚崩。

經過5天賽事後，中華民國游泳協會在下午賽事結束後，立刻在場內首度舉辦別開生面的公開水域潛優選拔，而在去年9月為台灣首度拿下公開水域亞錦賽金、銀牌的鄧羽彣、卓承齊兩人都特別下場體驗在室內泳池繞圈選拔的感覺。

這次公開水域潛優選拔，預計將選拔13至15歲和16至18歲組男女各3人，祕書長曾正宗說：「未來這批潛優選手周一至周五將留在台中北區國民運動中心訓練，周六日則改到日月澤，希望未來能塑造更多跟鄧羽彣、卓承齊一樣的選手。」

而在中正盃池畔上，今又以400混合接力的最後兩個名額將從100仰、100蝶成績最佳選手中誕生。3月初馬來西亞公開賽當時由陳思安、吳以恩、林姵彣和黃渼茜飆出飆出4分11秒47成績，打破了2009年香港東亞運動會由陳廷、陳怡娟、程琬容和楊金桂締造的全國紀錄4分13秒08，也成功達到杭州亞運4分18秒19的參賽標準，但可惜在選手抗議下，體育署選訓小組要求以這次中正盃4式100公尺最好選手來遴選，也讓原本達標的4位選手必須要再比一次來確保自己的杭州亞運資格。

今試圖在100仰、100蝶試圖保住亞運資格的吳以恩和陳思安也承受到不少場內場外的壓力，吳以恩先前為了力拼亞運達標而放棄大學獨招，目前只能先辦理休學，但如今原本到手的亞運資格又生變，更糟的是，吳以恩在全大運結束後確診，休息整整一周沒辦法訓練後，直到兩周前才能重新訓練，讓她在今100仰比賽前又大哭來發洩壓力後才能參賽。

幸好最終吳以恩游出1分03秒47破大會紀錄1分03秒47，順利保住亞運接力的資格，她賽後總算能露出笑臉說：「前陣子睡得很不安穩，就很破學業、亞運兩頭空，特別是確診後體力只恢復了6、7成，幸好最後還是有選到很開心！希望亞運要破自己最好的全國紀錄為目標。」

但100蝶陳思安就沒這麼幸運，近幾個月她飽受網路人身攻擊，而內向陳思安的苦都只能往裡吞，雖然被教練安排去心理輔導，但最後還被查出胃穿孔，導致這幾個月體重驟降，結果今在100蝶陳思安只游出1分02秒34，不敵徐安的1分01秒75，痛失參加亞運的機會後，讓她上岸後立刻飆淚痛哭。

而徐安則成為4個接力隊友中唯一新的生力軍，徐安說：「因為剛上高師大體育研究所，相對訓練量下降，最近一年的成績一直不好，其實全大運時比不好，很要感謝我的教練廖偉辰和防護員，一直很耐力的鼓勵我，讓我保有信相信還能做好，這次成績已經接近我個人的PB（1分01秒52），上屆無緣亞運，很高興這次能參加，我一定會跟隊友好好合作，希望接力可以去拼前6，要讓大家知道我們不是只是志在參加而已。」

經過中正盃最後達標賽，達到杭州亞運參賽資格，分別是男子王冠閎（100、200蝶）、王星皓（400混）、莊沐倫（50、100仰）、黃國庭（800自）、蔡秉融（200蛙）、林姵彣（50、100蛙）和400混接力黃渼茜、吳以恩和徐安。