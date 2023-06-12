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田徑／楊俊瀚利多！大陸飛毛腿蘇炳添放棄亞運連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
備戰亞運的短跑好手楊俊瀚。 中央社
備戰亞運的短跑好手楊俊瀚。 中央社

杭州亞運本周將進入倒數100天，但地主短跑名將蘇炳添今天透過社群平台宣布，為2024年巴黎奧運全力準備，今年賽季已提前結束，包括世錦賽和杭州亞運都不會與會，等於放棄亞運100公尺衛冕機會。

33歲的蘇炳添是中國大陸第一位突破10秒大關的選手，2018年雅加達亞運以9秒92摘金，東京奧運更跑出9秒83的亞洲新紀錄，並和隊友一起拿下400公尺接力銅牌。

8月將滿34歲的蘇炳添表示，多年累積的傷病以及得流行病造成身體變化，讓今年備戰增添許多困難，經過一連串的檢查和測試，專家建議與團隊協商，為延長競技運動生涯，不得不放棄今年賽事，進行一段時間的休息與調整。

蘇炳添強調，仍會關注布達佩斯世錦賽和杭州亞運大陸隊的表現，持續為隊友加油。

我國「最速男」楊俊瀚雅加達亞運100公尺跑進決賽，當時就和隔壁道的蘇炳添對決，最終以10秒17排名第5，200公尺決賽飆出20秒23的全國紀錄，可惜以0.002秒差距敗給最後奪金的日本選手小池祐貴，帶回銀牌。

亞運 世錦賽 楊俊瀚

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