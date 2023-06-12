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籃網球／不敵強敵新加坡 中華隊大賽汲取經驗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊今天不敵新加坡隊。圖／中華籃網球協會提供
中華隊今天不敵新加坡隊。圖／中華籃網球協會提供

中華青年籃網球代表隊今天在2023亞洲青年籃網球錦標賽對戰強敵新加坡隊，中華小將全場奮戰不懈，但面對實力強勁的對手以13：81落敗，目前戰績1勝2負。

有鑑於新加坡隊首戰以90：8狂勝汶萊隊，因此中華小將今天小心應戰，尤其新加坡隊是具冠軍相的勁旅，中華隊此役仍努力突破新加坡隊的嚴密防守，多次進攻射球圈得分，第1節結束以3：19落後。

第二節仍是新加坡隊的得分局面，中華小將搶下4分，以7：40落後；第三節中華隊得分突破兩位數，但新加坡仍以60：12大幅領先，並穩守最後一節攻勢，終場以81：13擊敗中華隊。

新加坡與斯里蘭卡是預賽B組雙強，兩隊明天對決將是分組冠軍之爭；汶萊與中華隊同為1勝2負次之，韓國隊2負墊底。A組預賽則以馬來西亞一支獨秀，保持3勝不敗紀錄；香港與泰國2隊同為2勝1負，印度與巴基斯坦2隊同為1勝2負，日本3負。

中華青年代表隊12名小女將潘宜菲、戴君芳、楊宜臻、陽孟娟、賴雨婕、陳妍蓁、孫云芸、陳靖、包穎薰、尹傳靈、郭芮伶、賴雨慈，連日比賽輪番上陣，總教練林育豪與教練黃翊瑄鼓勵小球員在比賽中吸收對手優點，沉著應戰，希望小球員能累積多一些參賽經驗，減少失誤，增加進攻得分的力道，爭取最好的成績。

中華隊明天休兵，14日將繼續遭遇斯里蘭卡隊。

中華隊 籃網

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