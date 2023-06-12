印尼羽賽／千分大賽搶奧運積分 戴資穎、周天成打頭陣

總獎金125萬美元的印尼公開賽明天點燃戰火，包括「一姊」戴資穎、「一哥」周天成在內的6組台將都將在首日賽程登場，小戴將碰世界排名第10的中國大陸女將韓悅，小天碰世界排名35的法國波波夫（Christo Popov）。

印尼公開賽屬於BWF超級1000大賽，超級1000等級的賽事一年只有4站，全英公開賽和馬來西亞公開賽都已落幕，印尼公開賽是2024年巴黎奧運積分啟動後的第一場千分大賽，各國好手精銳進出。

剛在新加坡公開賽打進4強的戴資穎，印尼公開賽列第3種子，明天首輪將在第二球場碰韓悅，約台灣時間中午12點上場，尋求對戰2連勝；男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵同場地先登場，出戰南韓組合姜敏赫／徐承宰。

周天成、男雙李哲輝／楊博軒、「中租學霸」許玟琪和「羽球王子」王子維明天賽程都安排在第3球場，「左手重砲」林俊易、女單白馭珀、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和葉宏蔚／蘇敬恒、女雙李佳馨／鄧淳薰和混雙楊博軒／胡綾芳和葉宏蔚／李佳馨首輪賽程都將在周三登場。