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PGA／睡不好換3間飯店 潘政琮：拚冠失望仍有收穫

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國旅美高球好手潘政琮在加拿大公開賽最後一輪因在領先組，前幾洞略顯緊張。美聯社
我國旅美高球好手潘政琮在加拿大公開賽最後一輪因在領先組，前幾洞略顯緊張。美聯社

雖錯失獨居領先地位，我國旅美高球好手潘政琮今天仍在加拿大公開賽收穫本季最佳的並列第3成績，為手傷復出注入強心針，今天從「領先組」出發的經驗也成寶貴學習機會。

東京奧運戲劇性打下銅牌的潘政琮，2019年4月RBC傳承高球賽打下生涯第一座PGA金盃，但去年底因左手腕受傷，休息長達5個月。今年重返美巡賽場，小潘上一站在AT&T拜倫尼爾森高球賽獨居第4，加拿大公開賽更以領先者身分迎接最後18洞，最終沒能奪冠雖失望，小潘仍正向面對。

「考慮到我換了三家飯店，這仍是非常美好的一周。」小潘透露，前幾個晚上睡不好，但賽場上仍有很好發揮，「我對此非常滿意。」

小潘也提到，可能是第一次打領先組，今天決賽輪開局並不好，「我很緊張，那很好，這代表我非常在乎，只是在前9洞或前14洞時，很難找到自己的節奏，且遇到很多兩號球桿之間的進攻距離，甚至連判讀果嶺也有點困難。」但他也從中吸取很多教訓，「我打得很扎實，我在後9洞給了自己很多機會，這就是你所能做的。」

31歲的小潘坦言，一開賽就被緊張打敗，但從中獲得的經驗會讓自己變得更好，「就是不能讓自己處於不利的球位，即使博蒂推桿也是如此，這是一個持續不斷的高爾夫工作和學習過程，所以我會繼續學習。」

小潘因左手腕受傷停賽5個月，重返賽場後的排名原本在200名外，本周已上升到第104位，更有機會打進僅有積分榜前70名能參加的聯邦快遞盃季後賽。

潘政琮 高爾夫

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