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PGA／潘政琮差1桿無緣爭冠 加拿大公開賽並列第3仍為本季最佳

中央社／ 台北12日電
台灣職業高爾夫好手潘政琮，今天在PGA加拿大公開賽最終回合開賽前9洞吞下致命2柏忌，以4天低於標準16桿的272桿、1桿之差無緣打延長賽爭冠，最終以並列第3作收。 美聯社
台灣職業高爾夫好手潘政琮，今天在PGA加拿大公開賽最終回合開賽前9洞吞下致命2柏忌，以4天低於標準16桿的272桿、1桿之差無緣打延長賽爭冠，最終以並列第3作收。 美聯社

台灣職業高爾夫好手潘政琮，今天在PGA加拿大公開賽最終回合開賽前9洞吞下致命2柏忌，以4天低於標準16桿的272桿、1桿之差無緣打延長賽爭冠，最終以並列第3作收。

前3回合結束，潘政琮分別繳出70、66、66桿，並帶有2桿優勢進入今天的最終回合。只可惜潘政琮開打後在前9洞就吞下2次柏忌，拱手讓出領先位置，但他沒這麼快放棄，後9洞吹起反攻號角。

轉場後潘政琮從第10到13洞都打Par，但接著第14、15洞都順利抓下博蒂，隨後在第17洞再度打下博蒂後，僅落後領先者2桿差距，只要最後一洞潘政琮能順利獵鷹，就可以打進延長賽爭冠。

奮力一搏的潘政琮，在標準5桿的第18洞，第2桿卯足全力打算攻上果嶺，只可惜準度差了些，球落在果嶺右邊長草區，潘政琮最終1切1推抓博蒂，最終回合繳出70桿，但仍以1桿差距無緣和地主球員泰勒（Nick Taylor）、英格蘭好手佛利特伍（TommyFleetwood）打進延長賽。

潘政琮在接受中央社記者電訪時說：「今天打得其實還算滿意，就是前9洞有點可惜，其實開球都有放在好的位置，就是攻果嶺那1桿處理得不太好，都留下7、8呎的距離，加上推桿也沒這麼理想，所以成績就沒那麼好。」

潘政琮說：「不過從第14洞我就找回節奏和感覺，也知道還有機會一拚，最後1洞儘管果嶺腹地不大，我也很果決直攻，只可惜還是偏了一些，第3桿的切桿也受到長草影響，沒能直接切進洞獵鷹。」

31歲的潘政琮，曾在2019年4月的RBC傳承高球賽奪冠，首度完成個人生涯的美巡賽冠軍夢，成為台灣自從1987年洛杉磯公開賽封王的陳志忠以來，第2名在美巡賽奪冠的球員。

2021年潘政琮也在延後1年舉辦的東京奧運上，替台灣拿下史上首面的奧運男子銅牌，去年11月他返台休息順便治療手腕傷勢，休息5個月後才正式重返美巡賽場，包括前一場的AT＆T拜倫尼爾森高球賽獲得第4，這場加拿大公開賽並列第3，也證明潘政琮已經找回以往好手感。

潘政琮 高爾夫 陳志忠

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