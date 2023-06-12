女足／踢下U20會內賽門票 中華隊凱旋歸國

中華女足U20代表隊6月前往緬甸挑戰2024烏茲別克亞洲盃資格賽第二輪，與同組的中國、地主緬甸及尼泊爾共四支隊伍共同較勁爭取前進烏茲別克會內賽門票，最終中華女將們取得小組第2的晉級資格，明年將前往烏茲別克參加8強會內賽。

中華隊分組賽中以0：1惜敗中國大陸、和緬甸1：1踢和、5：0大勝尼泊爾，1勝1和1負並在積分與緬甸相同、比較得失球後，取得小組第二晉級資格。

今天女將們返國，中華足協理事長王麟祥天色未亮就前往機場為代表隊接機，感謝教練團還有後勤工作人員的辛勞，也勉勵U20小將們發揮實力順利晉級，平安順利歸國，相信經過第二輪磨練，年輕選手在國際舞台上更有競爭力，期許U20代表隊接下來爭取佳績。

「心理素質強勁有韌性」是總教練謝志君對於第二輪選手們表現的評語，他表示來到第二輪，對手強度以及對勝利的渴望都很高，首場面對大陸的強度，選手冷靜且不服輸的表現讓他印象深刻。

謝志君提到，會內賽是另一個層級，未來除了防守策略的加強外，提升組織進攻也是課題之一，期待選手們在亞洲盃的表現。

守護國門的門將劉穎嘉，其實在第一輪結束後就增加訓練來提升身體素質；如願晉級到會內賽，她很期待與會內賽的強隊交手，希望自己能趁這段時間好好提升各方面能力，讓自己在場上的反應更迅速。