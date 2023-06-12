大小鐵人樂騎西子灣 零收費公益運動系列講座正式開跑

高雄運發局局長侯尊堯與各大運動社團領袖合影 照片來源：醫護鐵人

致力於耐力型賽事安全和運動公益的社會企業「醫護鐵人」與上櫃公司邑昇實業旗下電動輔助自行車品牌DOSUN，廣邀高雄各大運動社團和品牌商，以公益講座形式於6/10開辦首場零收費公益講座，活動現場除了來自國立成功大學體育健康與休閒研究所林麗娟教授分享兒童體育對身心發展的影響及丸鐵教練徐培嚴分享傳承-7到15歲小鐵人訓練之態度養成等講座外，更安排DOSUN電輔車及昇陽自行車所代理的小鐵人自行車免費試乘暢遊西子灣活動，讓參加的民眾不僅獲得專業運動知識更能親身參與，系列公益講座活動將從6月持續至9月，歡迎民眾踴躍參與。

在6月10日的活動啟動大會上，來自政界、產業界、學界及各大運動社團的名人齊聚一堂。高雄市運動發展局侯尊堯局長表示，這次的公益講座將有助於普及健康的運動文化，並強調運動對身心健康的重要性。超馬立委趙天麟服務處副執行長鄭瑞竹提到壽山與西子灣為極佳的天然運動場域，位於樞紐位置的醫護鐵人總部能整合各界資源帶動市民一起運動實在難能可貴．DOSUN高雄體驗館店長林岑伊則表示，這次活動不僅為小鐵人設計外更讓參與的大人感受不同的騎乘體驗，用另一種方式陪伴小鐵人一起運動。季洋咖啡連鎖集團執行長陳政介則親自率領旗下員工參與課程，用實際行動促進員工身心健康。

醫護鐵人創辦人陳彥良表示，本系列零收費公益運動講座系列將涵蓋多元化的課程，並邀請業界專家和講師分享專業知識且單車誌響應本活動凡報名參加者到場贈送當期單車誌雜誌一本。

以下為課程內容和授課單位及講師

1. 諾壯BCAA創辦人 陳宣佑：長距離運動如何補給？怎麼吃才能保持良好體態？

2. 醫護鐵人創辦人 陳彥良：XTERRA越野鐵人三項攻略（KS伸縮坐管及各項新手入門技巧）

3. 高雄市自行車運動推廣協會(KCP)專任講師 李志聰：如何賞析單車賽事 (環法賽的分享)。

4. DOSUN暨鐵人三項總裁判長 黃興隆：鐵人三項安全保命秘笈與賽事規則分享

5. 步輪不累鐵人團團長暨步輪鐵人運動休閒協會創會會長 嚴浩銘：從素人邁向超級鐵人之路

6. NEW HOPE BIKEFITTING創辦人暨捷亞聖單車店長 曾國誌：自行車調整設定fitting

有興趣參加的民眾可透過海報內QR code進行報名

運動好Chill：醫護鐵人全球總部暨DOSUN體驗館公益講座活動，將為民眾提供豐富的運動知識和技巧，希望能在推動運動風氣的同時，也關注全年齡的身心健康。讓我們攜手共襄盛舉，攜手推動健康的運動文化。