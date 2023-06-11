游泳／黃渼茜獲亞運接力資格 吳浚游出佳績仍無緣達標

中正盃全國游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心游泳競賽館進行第4日賽程，小4神童何康婗雖然在200公尺自由式丟金，今天只入帳3金1銀，但在50公尺蛙式和200公尺自由式接力兩破大會紀錄；32歲碩士泳將吳浚鋒今在50公尺蛙式奮力一游，雖然游出近兩年最佳成績，但還是與亞運標有0.53秒差距而確定無緣杭州亞運。

32歲吳浚鋒早已經是台灣泳澶的傳奇，從乙組選手開始，到升上甲組，到如今還擁有50自、50蛙兩項全國紀錄，而且為了訓練，師大體育碩士班一個沒唸完再考上師大競技系碩士班，今年碩二正值要交出論文的忙碌時刻，今年2至4月每天還要做7、8個小時的實驗，但他依然堅持希望能游進杭州亞運。

「我相信我可以的！」今天50蛙是吳浚鋒的最後一次標標的機會，他上場前跟自己鼓勵了一下，然後縱身入手全力衝刺，最終他游出28秒44，成績更優於他在上個月全大運的28秒64，但無奈與亞運標27秒91還是有0.53秒差距。

雖然確定無緣杭州亞運，吳浚鋒淡淡的說：「這已經是我這兩年最佳的成績，我可以說我已經盡力了，相對於東京奧運沒達標，確實讓我度過一段低潮期，我很感謝我的美國教練和朋友們，他們都很支持我不應該放掉學業，也因為學業，我過去的訓練從一同游8、9場（1場約1.5到2小時），到現在的每周6場，但雖然訓練量減少，我還是依然維持每天到泳池訓練的習慣，其實根本沒有人在督促我，但我總是覺得身為運動員就要去盡力做到好。」

相對於吳浚鋒，今年剛進台灣師大體育博士班的黃渼茜就幸運多，她在首日100公尺自由式以57秒04打敗徐安的57秒37，拿到亞運400混接的亞運參賽資格，今她在50蝶也以27秒34摘金，黃渼茜對於能不能去杭州亞運也抱著「隨緣」的心情，她說：「因為博一課業比較繁重，但又因為疫情大賽都擠到今年，接下來我平均每個月就有超過一個以上大賽要比，所以，我對亞運能不能參加抱持比較平和的態度，但如今拿到了就會努力去訓練，但跟課業上的衝突可能要再跟師長討論看嬰該如何解決才行。」

中正盃今出現2項破大會紀錄的成績都跟小4神童何康婗有關，只不過因感冒導致今在200自屈居亞軍，但她隨後在50蛙以37秒15打破大會紀錄37秒28；接著她跟同期的好友泳伴包括陳品言、許凱棣和侯妤蓁共組「小美人魚」隊參加200公尺自由式接力，結果「小美人魚」隊以2分05秒65打破大會紀2分06秒97，何康婗今進帳3金1銀，累計個人已有7金1銀。