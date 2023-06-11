籃網球／亞青賽不敵汶萊 中華隊吞首敗

中華青年籃網球代表隊今天在2023亞洲青年籃網球錦標賽面對汶萊隊，兩隊實力接近，中華小將全場奮戰，可惜以25：41落敗，兩隊預賽戰績都是1勝1負，中華隊明天將迎戰強敵新加坡隊。

中華隊今天對戰汶萊隊，兩隊球員體型在伯仲之間，但中華小將較緊張，施展不開手腳，打完2節以17：21落後；最後2節，汶萊隊壓迫性攻防造成中華隊失誤不斷，終場以25：41吞下首敗。

中華青年代表隊12名小女將分別是潘宜菲、戴君芳、楊宜臻、陽孟娟、賴雨婕、陳妍蓁、孫云芸、陳靖、包穎薰、尹傳靈、郭芮伶、賴雨慈，4月成軍後就在鶯歌國中展開密集培訓。出征亞青賽場場硬仗，總教練林育豪鼓勵小球員，比賽中沈著應戰，勝不驕敗不餒，累積參賽經驗，為接續賽事做準備。

新加坡和斯里蘭卡是B組預賽兩強，汶萊與中華隊次之，韓國隊目前墊底；新加坡首日就以90：8輕取汶萊隊，中華隊明天勢必有番苦戰。

地主韓國隊今天與斯里蘭卡隊交鋒，由於實力有差距，斯里蘭卡以93：8輕取韓國隊，目前韓國隊已吞2敗。