舉重／港都盃盛大展開 前國手李浩然領軍素人隊伍奪佳績

2023年港都盃全國舉重錦標賽於10日在鼓山高中舉重館盛大舉行，全台最大的素人舉重舞台，吸引全國各路舉重好手前來參賽，由前舉重國手李浩然領軍的龍燁國際體育健身中心拿下公開女子組團體殿軍，他期望未來繼續推廣舉重，讓更多人認識這項運動的魅力，享受比賽的樂趣。

首屆舉辦的港都盃全國舉重錦標賽吸引上百人報名，賽事大獲好評，從場館、設備到裁判都是高規格，尤其舉重高台和計時器等器材都與東京奧運相同規格，讓大家感受完全不同的素人賽事。

今日公開女子組團體項目由台南大內舉重隊勇奪冠軍，亞軍則由舉重人贏得，力季舉重獲季軍，由前舉重國手李浩然領軍的龍燁國際體育健身中心則名列殿軍。

本次港都盃全國舉重錦標賽特別為各量級的優秀選手加碼頒發獎品，冠軍選手將除獲得個人獎杯外，還可獲得呂小軍（軍神）舉重鞋一雙。此外，第二名和第三名的選手也將獲得專業訓練高拉帶和護腕各一組。

龍燁國際體育健身中心成立至今2年，擁有專業奧運器材，讓學員享受到最專業的設備和訓練。目前擔任店長的李浩然，也帶著自己的學生參賽，他表示：「去年年底才組隊，成軍算是比較晚，隊員大部分訓練時間只有幾個月，最多約半年，但結果成績蠻不錯，希望明年成績可以更好。」

29歲的李浩然曾於107年全國運動會公開男105公斤級摘金，也曾代表國家參加世界舉重錦標賽、亞洲舉重錦標賽、世界大學運動會等賽事，雖然2019因傷勢暫時從國家隊退役，但目前仍為現役選手，將代表高雄市參加112年全運會，目標再次奪金，同時也抱持著再次挑戰亞運的夢想。

李浩然期望能透過自己的教練身分，推廣舉重運動，讓更多的人參與其中，他說：「我認為舉重是一種適合所有年齡層的運動，無論身材或年齡，都可以透過適當的訓練方式參與，我希望讓更多人了解舉重的魅力，並在這項運動中找到樂趣和成就感。」

今日體育總會榮譽會長張朝國、中華民國舉重協會理事長張楊寶蓮，以及高雄市運發局長侯尊堯局長等嘉賓都親臨現場替選手加油打氣，舉重協會副秘書長吳銘通表示：「這次比賽使用正式的舉重高台，對一般素人運動員來說，難得有機會可以感受到像真正的專業選手一樣的比賽環境，而比賽現場擠滿人潮，宛如盛大的體育嘉年華會。」

吳銘通指出，由於郭婞淳、許淑淨等優秀選手在國際賽場上發光發熱，使得越來越多民眾對舉重有產生濃厚興趣，他認為港都盃的舉辦對舉重基層推廣和訓練有莫大的助益，也期待未來能有更多人能夠參與這項運動。

男子61公斤級，金牌：張葵皇-力技舉重，銀牌：劉映良-verve聯隊，銅牌：曾熙之-verve聯隊，頒獎者：高雄市舉重委員會陳維通副主任委員。 大會提供