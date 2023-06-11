快訊

獨／生技美女竊取三顧營業秘密跳槽超基因 檢調搜關鍵物證

幼兒園餵藥風暴 侯友宜反嗆賴清德：快交代檢方查出藥品源頭來

柯郭合機率高於柯郭配 民眾黨不分區提名再循高虹安模式？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐冠盃／曼城1：0踢走國際米蘭奪冠 完成三冠王成就

中央社／ 伊斯坦堡10日綜合外電報導
曼城在昨晚舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，靠著卡斯坎特的射門，以1球踢走國際米蘭拿下隊史首座歐冠金盃，也同時成為英超、足總盃、歐冠的三冠王得主。 新華社
曼城在昨晚舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，靠著卡斯坎特的射門，以1球踢走國際米蘭拿下隊史首座歐冠金盃，也同時成為英超、足總盃、歐冠的三冠王得主。 新華社

曼城在昨晚舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，靠著卡斯坎特的射門，以1球踢走國際米蘭拿下隊史首座歐冠金盃，也同時成為英超、足總盃、歐冠的三冠王得主。

綜合法新社與路透社報導，由瓜迪歐拉（Pep　Guardiola）執掌兵符的曼城（Manchester City），今天在土耳其伊斯坦堡阿塔圖克體育場（Ataturk OlympicStadium）進行的賽事中，靠著西班牙中場卡斯坎特（Rodri Cascante）在第68分鐘的進球，以1比0險勝對手國際米蘭（Inter Milan）。

曼城於此役不但拿下隊史首座歐洲冠軍聯賽冠軍，總教練瓜迪歐拉更是第3度獲此殊榮，他在曼城拿下的獎盃已達12個。

曼城已在6個賽季中第5次奪得英超冠軍，並獲得了足總盃冠軍，成為繼1999年曼聯（Manchester United）以來，第2支獲三冠王榮銜的英格蘭球隊。

英超 英格蘭 曼聯

延伸閱讀

足球／結束璀璨職業生涯 瑞典傳奇巨星伊布引退

米蘭時尚髮型連7年義剪 與台南議員鄭佳欣為弱勢修門面

MLB／不只天使打擊雙冠王 大谷翔平還是全隊投手三冠王

3大關鍵！「媽媽市長」拿下六都滿意度「三冠王」

相關新聞

足球／囧！梅西帶錯護照 一度受困北京機場

阿根廷足球巨星梅西10日抵達北京，這也是他第七次造訪中國大陸，吸引眾多球迷身穿阿根廷10號藍白球衣在機場熱烈歡迎。不過當...

歐冠盃／曼城1：0踢走國際米蘭奪冠 完成三冠王成就

曼城在昨晚舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，靠著卡斯坎特的射門，以1球踢走國際米蘭拿下隊史首座歐冠金盃，也同時...

PGA／加拿大公開賽 潘政琮2桿之差獨居領先拚生涯第2冠

征戰男子美巡賽（PGA）的台灣職業高爾夫好手潘政琮，今天在RBC加拿大公開賽第3回合繳出66桿，並以3天低於標準14桿、...

PGA／返幸運地拚美巡第2冠 潘政琮：在加國有美好回憶

台灣職業高爾夫好手潘政琮重返幸運地表現出色，今天在PGA加拿大公開賽3回合結束取得2桿領先。潘政琮說：「我職業賽的前2場...

自由車／杜志濠亞錦賽摘銀 僅次111年世錦賽U23公路金牌

台灣自由車好手杜志濠今天泰國亞錦賽男子菁英組個人計時項目，以55分25秒722、均速49.79公里摘銀，獲亞運資格，成績...

游泳／廖祐菲、吳亮昀雙破中正盃紀錄 何康婗挑戰12金

全國中正盃游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心游泳競賽館舉行第3天賽程，這項比賽也是杭州亞運的最後一個達標賽，在50公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦