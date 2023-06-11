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歐冠盃／曼城1：0踢走國際米蘭奪冠 完成三冠王成就
曼城在昨晚舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃）決賽中，靠著卡斯坎特的射門，以1球踢走國際米蘭拿下隊史首座歐冠金盃，也同時成為英超、足總盃、歐冠的三冠王得主。
綜合法新社與路透社報導，由瓜迪歐拉（Pep Guardiola）執掌兵符的曼城（Manchester City），今天在土耳其伊斯坦堡阿塔圖克體育場（Ataturk OlympicStadium）進行的賽事中，靠著西班牙中場卡斯坎特（Rodri Cascante）在第68分鐘的進球，以1比0險勝對手國際米蘭（Inter Milan）。
曼城於此役不但拿下隊史首座歐洲冠軍聯賽冠軍，總教練瓜迪歐拉更是第3度獲此殊榮，他在曼城拿下的獎盃已達12個。
曼城已在6個賽季中第5次奪得英超冠軍，並獲得了足總盃冠軍，成為繼1999年曼聯（Manchester United）以來，第2支獲三冠王榮銜的英格蘭球隊。
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