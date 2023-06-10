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自由車／杜志濠亞錦賽摘銀 僅次111年世錦賽U23公路金牌

中央社／ 台北10日電
杜志濠亞錦賽摘銀。（資料照）圖／全運會提供
杜志濠亞錦賽摘銀。（資料照）圖／全運會提供

台灣自由車好手杜志濠今天泰國亞錦賽男子菁英組個人計時項目，以55分25秒722、均速49.79公里摘銀，獲亞運資格，成績僅次於去年世錦賽U23世界公路冠軍、哈薩克好手費德洛夫。

杜志濠去年與巴林勝利車隊簽下2年合約，為台灣第2名登上一級職業車隊的選手。

杜志濠今天泰國舉行的亞錦賽傳出捷報，男子菁英組個人計時項目，在眾多亞洲好手中，以55分25秒722、均速49.79公里的成績，締造個人職業生涯代表作。

杜志濠成績僅次於哈薩克好手費德洛夫（YevgeniyFedorov），而費德洛夫來頭不小，為去年世錦賽U23世界公路冠軍。

杜志濠透過圓創運動行銷新聞稿表示，這次訓練採取截然不同的備戰方式，實戰方面，賽前他和台灣隊教練和後勤團隊充分溝通，同行的學長馮俊凱也提供寶貴的建議。

杜志濠不僅在亞錦賽奪銀，還一舉取得杭州亞運資格，他說：「拿到亞運資格當然很開心，不過你知道運動員的心裡總是想要贏，金牌選手也是在歐洲表現非常出色的選手，輸給他，我沒有話說，但我想在亞運會還以顏色。」

繼馮俊凱2019年烏茲別克亞錦賽奪銀後，今天由濠小子杜志濠接棒，在泰國亞錦賽同一項目取得銀牌，杜志濠接下來的目標將瞄準亞運頒獎台。

亞運 世錦賽 馮俊凱 自由車

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