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特殊奧運會17日柏林登場 總統蔡英文為代表團授旗

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
總統蔡英文（左2）為中華特奧代表團授旗。記者曾吉松／攝影
總統蔡英文（左2）為中華特奧代表團授旗。記者曾吉松／攝影

第16屆世界特殊奧林匹克運動會將在6月17至25日於德國柏林舉行，今天代表團授旗典禮由總統蔡英文主持，而她也為明天即將啟程的代表團成員加油打氣，期許選手拿出勇敢嘗試、爭取勝利的特奧精神。

這次特奧我國共67位選手將在田徑羽球、自行車、桌球、網球、競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11種運動種類出賽，而上屆賽事我國共拿下23金21銀9銅的佳績。

總統蔡英文（中）為中華特奧代表團授旗。記者曾吉松／攝影
總統蔡英文（中）為中華特奧代表團授旗。記者曾吉松／攝影

在今天的授旗典禮上，總統蔡英文也親自蒞臨主持，將特奧會會旗授與代表團，並由田徑運動員張欣怡代表選手宣揚特奧精神。

中華台北特奧會理事長李錫津說：「謝謝總統、部長百忙當中加持，相信總統、部長的勉勵將給我們增加很大功力。這次2023特奧會在柏林舉行，共有190多國、7000多名選手參賽。而我國選手經過三階段集訓，他們都很認真用心，經過總統、部長加持將是如虎添翼。」

蔡英文在致詞時則表示，今年特奧會是疫情趨緩後的首場特奧會，我國將有67選手參與11運動項目，每位都非常傑出，也是人數最多一屆，「每位選手生命故事、精神都是令人敬佩，像是張欣怡也是總統教育獎得主，她熱愛跑步，但周末假日也會去打工減輕家中負擔，不管再苦、再累也堅持到底，精神令人感動。」

田徑 羽球 桌球

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