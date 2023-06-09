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新加坡羽球賽／止步男單8強 李佳豪：拿出所有東西去對抗

中央社／ 新加坡9日專電
台灣好手李佳豪9日在新加坡羽球公開賽8強賽先盛後衰，不敵丹麥球員安東森。李佳豪受訪說，這次參賽盡全力跟其他選手對抗，儘管輸球，也是對自己的一種肯定。 中央社
台灣好手李佳豪9日在新加坡羽球公開賽8強賽先盛後衰，不敵丹麥球員安東森。李佳豪受訪說，這次參賽盡全力跟其他選手對抗，儘管輸球，也是對自己的一種肯定。 中央社

台灣好手李佳豪今天在新加坡羽球公開賽8強賽先盛後衰，不敵丹麥球員安東森。他說，這次參賽拿出自己「所有的東西」去跟其他選手對抗，儘管輸球，也是對自己的一種肯定。

世界排名第42名的李佳豪，原本不具備參加超級750等級賽事的資格，但因球王安賽龍（ViktorAxelsen）臨時受傷退賽，他得以遞補參賽，沒想到一路闖進8強。

今天8強賽是李佳豪生涯首度對決安東森（AndersAntonsen），首局李佳豪的前場掌握度非常高，開賽就取得11比2的絕對領先優勢，很快收下第1局。不過，李佳豪先盛後衰，被安東森連追2局，以21比12、13比21、11比21落敗，結束這場賽事的驚奇之旅。

對於自己生涯首度參加超級750等級賽事就闖進8強，李佳豪賽後接受中央社記者訪問表示，對這次整體表現還算滿意，很幸運能遞補參賽，一開始也沒預想自己能進到8強。

他說，自己就是好好把握機會，在場上盡力發揮平常的練習或為這次比賽所做的準備，「拿出我所有的東西去跟這些好的選手對抗」，就算這場輸了，也是對自己的一種肯定。

至於今天比賽狀況，李佳豪說，這是兩人首次交手，第一局可能都在摸索彼此球路，自己一開始有把握網前的機會，再加上速度占上風，又在順風邊，打起來比較連貫，滿多球對對手造成威脅。

他說，但後來對手可能改變戰術，讓他在加速及網前控制上，比較沒有好的組織去突破，自己後續需要多加強這方面的戰術應對。

對於這次參賽最大的學習，李佳豪表示，每一場都學到滿多東西，包括首次來到新加坡公開賽的場地，在適應能力方面學到滿多東西，回去還要再多調整，像是風向、球偏快等狀況要如何因應。

24歲的李佳豪寫下個人在超級750等級賽事最佳成績，將可進帳6050分的世界排名積分，預料下週有機會挺進世界前40名。

李佳豪 安賽龍 羽球

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