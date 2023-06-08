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新加坡羽賽／闖入男單8強 李佳豪：很開心跟世界好手對抗

中央社／ 新加坡8日專電
首度參加新加坡羽球公開賽的台灣好手李佳豪連闖2關，8日以直落二擊敗印度名將斯里坎（Kidambi Srikanth），闖進男單8強。 中央社
首度參加新加坡羽球公開賽的台灣好手李佳豪連闖2關，8日以直落二擊敗印度名將斯里坎（Kidambi Srikanth），闖進男單8強。 中央社

台灣好手李佳豪今天在新加坡羽球賽直落二擊敗印度名將斯里坎，闖進8強。李佳豪賽後受訪表示，這場比賽自己準備還算不錯；很珍惜這次參賽機會，能跟世界級好手對抗。

超級750系列的新加坡羽球公開賽6日登場，球王安賽龍（Viktor Axelsen）因傷退賽，世界排名第42名的李佳豪得以遞補參賽。他首輪面對世界排名第11的日本好手西本拳太，上演逆轉秀，直落二擊敗對手，挺進16強。

李佳豪今晚對上世界排名23的印度名將斯里坎（Kidambi Srikanth），先以21比15拿下首局。第2局斯里坎一度將比數被拉開，但李佳豪仍不放棄，追成19平後，連拿2分，以21比19收下比賽勝利。

李佳豪賽後受訪表示，這場比賽自己準備還算不錯，有針對對手習慣做出應對。

談及第2局落後，李佳豪說，對手那時在網前搶得很兇，自己防守的球不夠到位，想要搶快卻導致很多失誤或沒把球處理好。

他說，自己在追分的時候，主要先把心態、步調慢下來，「想清楚我現階段要去做什麼」，一分一分來。

對於自己首度參加750系列賽事就連闖2關挺進8強，李佳豪表示，滿開心也滿意外，很珍惜這次參賽機會，能跟世界級好手對抗，「看自己可以打到哪裡，突破到哪一個層級」。

李佳豪8強戰將對上丹麥好手安東森（AndersAntonsen）。他說，兩人先前沒有交手過，會看影片、跟教練討論戰術，但主要還是要提升自己狀態，「用更好的自己去面對其他更好的選手」。

李佳豪 羽球 安賽龍

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