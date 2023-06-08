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新加坡羽賽／連拿9分瘋狂逆轉勝 李佳豪驚奇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳豪。圖／中華羽球協會提供
李佳豪。圖／中華羽球協會提供

我國好手李佳豪在新加坡公開賽打出驚奇，首輪先扳倒世界排名11的日本好手西本拳太，今天面對世界排名23的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）再演出驚奇逆轉，第二局在12：19落後下連趕9分，戲劇性以21：15、21：19搶下8強門票。

新加坡公開賽屬BWF超級750等級，世界排名42的李佳豪透過候補才進入32籤名單，但首輪就直落2拍下西本拳太，和我國「一哥」周天成成為第二輪的台將代表，今天面對斯里坎再進一步，生涯首度闖進超級750系列賽的8強。

這是李佳豪首度碰斯里坎，首局他在4：5落後時打出5：0攻勢，就此一路領先，以21：15先下一城；第二局斯里坎在9：8領先時連拿5分拉開差距，最多更取得19：12領先，但李佳豪上演驚奇追分，一口氣連趕9分，讓斯里坎分數凍結，反以21：19拿下第二局，歷時37分鐘闖關8強。

在此之前，列女單第3種子的「一姊」戴資穎以21：10、21：19取得對戰印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）的8連勝，率先晉級8強，下戰將碰大陸何冰嬌；可惜接續在第一球場出賽的周天成以12：21、15：21敗給丹麥好手安東森（Anders Antonsen），止步第二輪，無緣和李佳豪上演「寶島內戰」。

混雙唯一代表葉宏蔚／李佳馨今天將在第三球場壓軸上陣，和大陸組合馮彥哲／黃東萍搶8強門票。

李佳豪 周天成 戴資穎

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