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水中自救4招 強化學生夏季戲水安全宣導

中央社／ 台北8日電
體育署力推「水中自救4招式」強化水安宣導 (中為教育部體育署洪志昌副署長、左為學校運動組蔡忠益組長、右為張聖年科長). 體育署提供
體育署力推「水中自救4招式」強化水安宣導 (中為教育部體育署洪志昌副署長、左為學校運動組蔡忠益組長、右為張聖年科長). 體育署提供

教育部體育署為強化學生游泳和水中自救能力，特地修正「全國中、小學學生與自救能力基本指標」，並希望校方在暑假開始前加強水域安全宣導，並呼籲學生熟練「水中自救」4招。

體育署今天召開的例行記者會中提到，「水中自救」4招包括「拍打水面」、「運用漂浮物」、「水母漂」、「仰漂」等。「拍打水面」是要落水者雙手水平舉起向下平拍水面，並大聲呼救，利用動作和聲音引起注意。「運用漂浮物」則是運用現場可得的漂浮物，或是脫下身上的衣物從頭後向前拋，讓衣物充滿空氣形成浮具。

至於「水母漂」和「仰漂」較廣為人知，主要還是得依賴落水者不要緊張將身體吸飽氣後放鬆，就能自然漂浮在水面上等待救援。

體育署學校體育組組長蔡忠益說：「這個水中自救的4招，都會合併在全國中、小學學生與自救能力基本指標裡頭，從小學到高中畢業，都必須要完成這5級的基本指標要求。」

蔡忠益強調：「如果是有泳池的學校，會要求至少上8小時（8堂課）的時間，如果學校沒有泳池的話，也會要求他們去運動中心或者商借別的學校泳池來上課。」

另外，「全國中、小學學生與自救能力基本指標」也在經過修正後，加入了「著衣游泳」、「著衣解脫」、「岸上救援」等3項技能，要讓學生在不幸發生落水意外時，可以有最完整的自救判斷模式。

體育署副署長洪志昌在記者會說：「台灣四面環海，有5成的落水意外都發生在海邊，因此才要特別要求全國中、小學校都得加強宣導，另外，也呼籲民眾若有發現落水意外，可打118的海巡服務專線，會比119來得更有效率。」

體育署

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