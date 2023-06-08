新加坡羽球／挺進女單8強 戴資穎：對手次局打法有些壓迫

台灣羽球一姊戴資穎今天在超級750系列的新加坡公開賽直落二擊敗印尼小將東宗。對於次局比分接近、一度平手，戴資穎賽後受訪說，自己有些球沒打到位，對手打法也有些壓迫。

世界排名第3的戴資穎生涯面對23歲的印尼小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），有著7戰全勝的壓倒性優勢。兩人今天在新加坡公開賽女單16強賽交手，戴資穎輕鬆花了13分鐘就以21比10拿下首局。

到了第2局，戴資穎雖在開賽取得6比2領先，但後來主動失誤過多，加上東宗也逐漸回穩，雙方差距始終沒有擴大。

比賽末段戴資穎一度以18比15領先，但接著回球失誤過多，被對手追成19比19平手，幸好戴資穎穩住陣腳連拿2分，拿下第2局及比賽勝利，挺進8強。

戴資穎賽後接受中央社記者訪問時表示，自己第2局對球的控制沒這麼好，「有些球沒有打到這麼到位」，加上對手攻擊手法出色，在打法上還是有些壓迫。

戴資穎生涯曾經在2017、2019年兩度在新加坡公開賽奪冠，這次參賽外界形容是尋求第3冠，她對此回應說，「沒有這樣想」，沒有設定目標，還是一場一場打。

至於自己最近的狀態，戴資穎說，「普普通通」，接下來比賽開始比較密集，會比較注意身體狀況，避免受傷。

戴資穎在8強的對手，將是中國球員韓悅和何冰嬌之間的勝方。

另外，「台灣一哥」、世界男單排名第7的周天成今天也在新加坡羽球公開賽男單16強登場，以12比21、15比21不敵丹麥好手安東森（AndersAntonsen）。

賽前周天成對戰安東森有著7勝2敗的優勢，但最近一次交手已是2020年的丹麥公開賽。安東森因身體因素，已經將近2個月沒有比賽。

世界排名22的安東森賽後受訪表示，因為受傷必須退出先前幾場比賽，今天傷後復出，沒想到會有這樣的好表現。

安東森說，周天成一直是世界排名前幾名的選手，兩人過去交手，自己都打得很辛苦。他自評今天獲勝的關鍵是很少失誤，加上狀況控制得不錯。

周天成賽後坦言，今天狀態非常不好。