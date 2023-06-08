新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

尋求新加坡公開賽第3冠的我國「一姊」戴資穎，今天再邁進一步，面對世界排名第9的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），小戴以21：10、21：19過關，對戰8連勝入袋也拿下女單8強門票。

新加坡公開賽堪稱小戴「福地」，2010年首度闖進超級賽決賽就是在新加坡，2015年2度打進決賽雖再「銀恨」，但小戴2017年高捧金盃，19年奪下第2冠，今年以第3種子身份挑戰本季第2冠，迎接首戰前小戴還翻出13年前的青澀照回憶。

今天面對東宗，小戴首局表現完美，僅讓對手拿下10分；第二局比分拉鋸，小戴8：5時領先時被對手連拿4分，一度以1分落後，但小戴挺住壓力，19：19時連下2分，最終仍以21：10、21：19過關。

小戴打下面對東宗的對戰8連勝，下戰可能碰大陸何冰嬌，若再過關4強假想敵將是南韓「天才少女」安洗瑩。

小戴也是女單唯一的台將希望，男單包括「一哥」周天成和李佳豪今天也要搶8強門票。