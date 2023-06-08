足球／梅西證實轉戰美國邁阿密國際隊 貝克漢挖角成功

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）今天接受西班牙媒體訪問時表示，他將與美國職業足球大聯盟邁阿密國際隊簽約，而非回歸西甲巴薩，或是落腳沙烏地阿拉伯。

富比世（Forbes）雜誌先前報導，美國職業足球大聯盟（Major League Soccer, MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami CF）已向梅西提出正式報價，合約4年，年薪5400萬美元（約新台幣16.6億元）。

梅西今天接受西班牙「每日體育報」（DiarioSport）及「體育世界報」(El Mundo Deportivo）訪問時指出，由於西甲巴塞隆納隊（FC Barcelona）的財務情況，他不想要等到巴塞找到能夠簽下他的方案。

梅西過去曾在巴薩有過光輝歲月，率隊奪下4座歐冠及10座西甲冠軍，迄今仍備受巴薩球迷崇拜。但梅西在2021年離開巴薩，當時他想留在隊上，而巴薩因負債逾10億歐元，礙於西甲薪資上限規定無力留住他。

他今天受訪時指稱：「我擔心那將再次發生。我已做出決定，我將前往邁阿密，我沒有100%敲定協議，或者也許還有其他事情要做，但我們決定在那裡繼續自己的道路。」

梅西的新老闆將是英國前足球名將貝克漢（DavidBeckham），他是邁阿密國際隊的老闆之一，本人曾在2000年轉戰美國職業足球大聯盟，效力洛杉磯銀河隊（LA Galaxy）。

英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）曾報導，梅西將與邁阿密國際隊簽約，其中最大關鍵推手正是貝克漢。

梅西與目前所屬球隊法甲巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的合約將在6月30日到期，他過去曾在聖傑曼度過乏善可陳的2個球季。

此前，消息人士曾告訴法新社，梅西將簽下一份金額「龐大」的合約，下季將轉會到沙烏地阿拉伯出賽。