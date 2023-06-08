高球／利益掛帥 美PGA、沙LIV巡迴賽合併

美國男子職業高爾夫巡迴賽（ＰＧＡ）六日出人意料地宣布，決定與沙烏地阿拉伯官方支持的ＬＩＶ職業高爾夫巡迴賽合併，創建全球統一的職業高爾夫比賽商業運作。此舉結束雙方過去兩年耗費巨資進行的頂尖選手爭奪戰和法律戰，但ＰＧＡ一向標榜美國價值，如今引進被認為有人權疑慮的沙國資金，引發討論。

ＬＩＶ與ＰＧＡ合併後，沙國國際體壇話語權和影響力大增，沙國政府基金「公共投資基金」（ＰＩＦ）總監魯馬揚將加入ＰＧＡ董事會，成為合併後的新集團主席，ＰＧＡ主席摩納翰將擔任集團執行長，ＰＧＡ將擁有新集團多數股權，並繼續運作其賽事。

ＬＩＶ職業高爾夫巡迴賽二○二一年創立，主要經費來自沙國官方，成立以來持續以超高額獎金挖角ＰＧＡ選手，讓球員、球迷與贊助商陷分歧；包括老虎伍茲等人都曾被挖。而ＰＧＡ也想盡辦法把跳槽ＬＩＶ的選手拒於門外，不讓他們參加比賽。

沙國近年來因謀殺異議記者哈紹吉、其國民涉及九一一恐怖攻擊和其他侵犯人權與女權爭議，在美國形象欠佳。而標榜美國價值的ＰＧＡ如今和沙國政府資金合作，讓部分選手和球迷無法接受。

主要參加ＰＧＡ賽事的職業高球選手韋斯利布萊恩推文說：「我感到被背叛，我很長時間無法信任ＰＧＡ公司結構下任何人」。

ＰＧＡ主席摩納翰說：「我理解批評，但你得根據狀況做出符合最佳利益的決定」。