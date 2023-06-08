田徑亞青賽／中華代表隊3金4銀6銅作收

在南韓醴泉舉行的U20亞洲青年田徑錦標賽昨天落幕，我國代表隊在最後一天賽事中，靠著男子110公尺跨欄謝元愷以及男子跳高羅子杰摘下雙金成績，以及楊玫玫在女子200公尺奪銅，最終以3金、4銀、6銅成績作收。

中華代表隊在賽程第二天靠著男子標槍黃潮鴻奪下一面金牌後，昨天才再度有金牌進帳，男子110公尺，鳳山商工謝元愷以13秒44成績率先衝線。

羅子杰（中）在男子跳高決賽以破個人最佳成績的2公尺20拿下金牌。記者劉肇育／攝影

去年底因為左腳踝韌帶撕裂傷一度陷入低潮的謝元愷，昨在教練陳重導與雙親現場親見證下奪冠。

至於男子跳高決賽，國體大羅子杰則是在與南韓、日本強敵的刺激下，最終以2公尺20的成績奪下金牌，比起過去個人最佳的2公尺10高出10公分。

羅子杰說：「看到後面選手愈跳愈高被激到。」

而女子200公尺決賽，大甲高中楊玫玫同樣跑出了個人最佳成績的24秒33，為中華隊贏得一面銅牌。