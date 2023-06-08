聽新聞
test
0:00 / 0:00
田徑亞青賽／中華代表隊3金4銀6銅作收
在南韓醴泉舉行的U20亞洲青年田徑錦標賽昨天落幕，我國代表隊在最後一天賽事中，靠著男子110公尺跨欄謝元愷以及男子跳高羅子杰摘下雙金成績，以及楊玫玫在女子200公尺奪銅，最終以3金、4銀、6銅成績作收。
中華代表隊在賽程第二天靠著男子標槍黃潮鴻奪下一面金牌後，昨天才再度有金牌進帳，男子110公尺，鳳山商工謝元愷以13秒44成績率先衝線。
去年底因為左腳踝韌帶撕裂傷一度陷入低潮的謝元愷，昨在教練陳重導與雙親現場親見證下奪冠。
至於男子跳高決賽，國體大羅子杰則是在與南韓、日本強敵的刺激下，最終以2公尺20的成績奪下金牌，比起過去個人最佳的2公尺10高出10公分。
羅子杰說：「看到後面選手愈跳愈高被激到。」
而女子200公尺決賽，大甲高中楊玫玫同樣跑出了個人最佳成績的24秒33，為中華隊贏得一面銅牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言