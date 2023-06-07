田徑亞青賽／摘銅後飆淚 楊玫玫：打臉不看好我的人

過去在U18亞青少賽的表現不如預期，讓大甲高中短跑好手楊玫玫一度飽受攻擊，不過今天她在U20亞青賽女子200公尺決賽跑出跑出破個人最佳的24秒33，並拿下一面銅牌，而衝過終點後壓力釋放的她也一度情緒激動落淚。

過去有「最速國中女生」稱號的楊玫玫，近年來成績成長幅度不如預期，尤其在亞青少賽上的失利一度讓她飽受質疑，甚至質疑她的成績不佳為何還能出國比賽，讓楊玫玫一度大受打擊。

不過這次亞青賽楊玫玫也將這些負面情緒轉化為進步的動力，她今天在女子200公尺決賽以破個人最佳成績摘下銅牌後，一度情緒潰堤，她說：「總算是打臉一些不看好我的人，上次亞青少沒跑好讓人家說話，也讓我一直想要證明自己，今天算是做到了。」

楊玫玫坦言，經過亞青少賽的洗禮後，自己變得更加成熟和自律，「那時候看到這些批評我的聲音，其實真的讓我很沮喪，不過我看到下面有更多朋友、教練為我說話，很感謝他們帶給我力量。」