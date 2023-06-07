足球／小將袁永誠獲第3張旅歐合約 難忘客場噓聲震撼教育

身為首名勇闖西班牙職業聯盟的台灣足球小將袁永誠，歷經2個球季歷練，心境更成熟，而旅歐之路有時還有爸爸扛著攝影機相伴，最令他難忘的是客場球迷噓聲，必須設法調適。

20歲小將袁永誠在場上擔任邊鋒，他今天出席返台記者會，除了分享自己過去1年的收穫與經歷，還宣布將續留西班牙，將從原本西班牙丙級足球聯賽UDGran Tarajal俱樂部，轉戰CA River Ebro，這將是他生涯第3張職業合約。

袁永誠分享本季印象最深的1場比賽，他表示，為了阻止對手進球，「我從前面追到後場，把那1球搶回來， 1個人帶球殺到前場，並跟隊友配合，製造近距離自由球機會」。

隨著待在西班牙時間增加，袁永誠語言能力提升不少，加上室友是西班牙人，袁永誠表示，以前有事只能打電話給在台灣家人，現在可以和室友討論，「有人在旁給予支持、陪伴我，我也互相幫忙，彼此成長速度很快」。

袁永誠這1年來逐漸融入當地文化，聽西班牙歌曲、參與社交活動，也拉近與隊友之間距離，他認為，除了可以讓自己心靈層面更加放鬆外，也有助增進與球團、教練之間關係。

不過，客場舟車勞頓和球迷噓聲也帶給袁永誠不小的挑戰，他表示，客場比賽必須清晨5時起床，6、7時到機場，並在中午12時比賽，比完賽後還得趕飛機，動輒還會遇到飛機延誤的情況。

袁永誠說：「在很疲憊情況下，上場踢球又要一直被（球迷）罵 ，累上加累 ，所以這個賽季客場勝率非常非常低，只能想辦法調適」。

「到客場比賽的震撼程度，就像是我從更衣室出來，整個狀態有點進入到另外一個世界。」袁永誠透露，曾有球迷對著他喊滾回台灣，當下思緒就會受到影響，他無奈地說，由於踢邊鋒位置，鄰近場邊觀眾席，只能想辦法「右耳關起來，左耳聽教練 」。

袁永誠本季因簽證問題，錯過球隊季前準備階段，他期許，新賽季不會再受外在因素影響，目標踢先發，「如果先發能夠站穩，進球和助攻數量 ，也會比上季理想很多」。

袁永誠預計7月10日搭機前往西班牙，在那之前將先在台灣參加U23培訓隊訓練，他表示，希望之後能代表台灣參加亞運、奧運資格賽，而以入選成人隊為目標的他，也期許未來有機會成為一員。

另外，袁永誠的父親袁慶國，是台灣著名電影攝影師，球季之初和尾聲都曾赴西班牙，用手上的機器，記錄兒子在場上的一舉一動，今天也有出席記者會，與場邊攝影記者一同拍攝，留下另類父子同台的畫面。