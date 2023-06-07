足球／中華男足開訓 陳柏良、溫智豪傷退補進3球員

中華民國足球協在16日於高雄國家體育場辦理今年度首場國際邀請賽，邀請到亞洲實力不俗的泰國男子國家代表隊來台進行交流，男足國家代表隊也在6月6日開始於高雄楠梓文中足球場集訓，總教練懷特（Gary White）也藉此機會拜訪柏文健康事業，雙方彼此暢談對台灣足球未來發展的想法。

中華男足總教練懷特對於楠梓足球場非常滿意，台灣足球比起6年前在基礎建設上進步許多，更是感謝柏文健康事業的投入，需要有更多的企業願意投入才有機會形成生態圈，柏文健康事業做出完美的模式，他也表示這次的比賽，期許選手踢出有侵略性的足球，打出張力十足的內容，尤其這次組成的球員較為年輕，希望球員們把握機會表現自己。

與總教練懷特交流想法，相談甚歡，柏文健康事業也表示未來將與北中南的足球圈好友合作，規劃籌組U12的區域型聯賽方式提供草根階段的球員更多比賽機會，也期待未來能銜接中華足協的賽事，變成全國期待的大型盃賽，吸引更多人關注台灣足球。

中華隊目前陣容上因旅外陳柏良與效力台北競技的溫智豪臨時受傷無法接受徵召做出調整，補進林志軒、鄭知桓、蔡孟辰三位選手，而旅外選手蔡立靖已報到，王建明因所屬俱樂部賽事期程，晚一點也會與中華隊會合出賽。

2023國際男子足球邀請賽將在16日晚間7點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊迎戰作客的泰國國家代表隊，賽事售票於udn售票網熱賣中，懷特盼吸引更多球迷進場為中華隊加油。