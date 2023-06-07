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秒殺的彰化田中馬拉松今起報名 其餘4場接力報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今年10月起，共有五場各具特色的馬拉松賽事登場。記者劉明岩／攝影
彰化縣今年10月起，共有五場各具特色的馬拉松賽事登場。記者劉明岩／攝影

疫情解封，彰化縣長王惠美今天宣布正式啟動彰化縣今年5場馬拉松賽事，其中最富盛名的台灣米倉田中馬拉松，年年秒殺，今天率先開始接受報名，其餘賽事也陸續接受報名，王惠美歡迎全國民眾踴躍參與，跑出健康，一起來感受彰化的好與彰化的美。

彰化縣這5場馬拉松賽事，最先起跑的是10月29日「員林獅子盃親子路跑」；11月5日的「戀戀二水跑水馬拉松」是全球唯一一場跑水的馬拉松；11月12日「2023台灣米倉田中馬拉松」，最有人情味，是全國大十馬拉松之一；11月19日「鹿港馬拉松」可以看古蹟、跑古道、吃美食；以及11月26日「伯立歐蕎麥公益路跑」，集結民眾的愛心、做公益。

縣長王惠美今天在縣府中庭，宣布這五場馬拉松賽事正式起跑，強調在這從10月起，為期一個多月裡，各事前一天，結合地方特色規劃一系列精彩的活動，在員林舉辦「親子嘉年華活動」、二水為「二水跑水節」、田中是「田中馬選手之夜」、鹿港為「四季紅-冬歡系列活動」、二林則是「二林蕎麥文化季」，邀請全國民眾一起來參加。

彰化縣政府今天在為馬拉松嘉年華宣傳時，除特別邀請5場馬拉松賽事的主辦單位外，還宣示共同推動「體育三箭」三大主軸「運動科學」、「運動防護」及「運動營養」的代表一起出席，呼籲一起為「在地體育」扎根努力，共同來守護彰化學子的運動健康。

王惠美說，守護運動員健康的「體育三箭」代表，分別是代表「運動科學」的國立彰化師範大學運動學系副教授鍾孟玲，提供選手運動科學指導，讓選手能夠提升運動表現；代表「運動防護」的秀傳運動醫學中心營運總監陳柏穎，給予選手身心檢測，降低運動傷害的發生機率；以及代表「運動營養」的白蘭氏健康博物館長余惠芬，藉由贊助白蘭氏雙認證雞精，給予選手更多營養照顧，希望透過產官學合作，共同守護選手的運動健康，讓選手們有更優異的表現

教育處表示，5場活動陸續開放報名參與，台灣米倉田中馬拉松今天已開始報名，第十屆伯立歐公蕎麥益路跑也將從6月15日開放報名，並將提供500名免費身障跑者名額，其餘賽事也陸續開放報名，相關賽事報名資訊，請關注彰化馬拉松嘉年華臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/run4ch），或至各賽事臉書粉絲專頁查詢。

今年10月起，彰化縣共有五場各具特色的馬拉松賽事登場。記者劉明岩／攝影
今年10月起，彰化縣共有五場各具特色的馬拉松賽事登場。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（中）宣布，今年10月起，彰化縣共有五場各具特色的馬拉松賽事登場。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（中）宣布，今年10月起，彰化縣共有五場各具特色的馬拉松賽事登場。記者劉明岩／攝影
彰化縣今年10月起，共有五場各具特色的馬拉松賽事登場，田中馬率先接受報名。記者劉明岩／攝影
彰化縣今年10月起，共有五場各具特色的馬拉松賽事登場，田中馬率先接受報名。記者劉明岩／攝影
彰化縣今年10月起，共有五場各具特色的馬拉松賽事登場，田中馬率先接受報名。記者劉明岩／攝影
彰化縣今年10月起，共有五場各具特色的馬拉松賽事登場，田中馬率先接受報名。記者劉明岩／攝影

田中馬拉松 國民

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