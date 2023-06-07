足球／震撼彈！梅西轉戰美國邁阿密國際 球隊老闆是貝克漢

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）上周正式離開法甲豪門巴黎聖日耳曼，據阿根廷當地媒體報導，他已決定自己的下一步，將加盟美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊，目前合約價碼尚未確定。值得一提的是，邁阿密國際的老闆之一是昔日「足球金童」貝克漢（David Beckham）。

據阿根廷當地廣播電台《Radio Continental》記者卡斯提歐（Hernan Castillo）報導，梅西將前進邁阿密國際隊；隨後《ESPN》西班牙記者戈梅茲（Herculez Gomez）、美國《富比世》都跟進報導。

貝克漢過去就曾積極招募梅西與C羅等球星轉戰MLS。目前合約數字尚未出爐，西班牙《每日體育》上周曾爆料，邁阿密國際開出4年合約，每年可領5400萬美元。

阿根廷國家隊記者內梅爾（Roy Nemer）上周曾列出梅西4個可能去處，邁阿密國際正是其中之一。儘管老東家西甲巴塞隆納隊希望他能回鍋，但受限西甲財政公平競賽原則，尚未提出正式報價。內梅爾認為梅西的父親兼經紀人不願再次冒險。

西班牙媒體《Football Espana》報導則指出，梅西家族在邁阿密擁有房產，南佛羅里達州保有拉丁文化，這可能是吸引球王加盟的原因。