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亞青田徑賽／林沛萱單日2銅 中華進帳1銀4銅

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉報導
林沛萱單日在女子七項全能與女子跳高進帳2面銅牌。記者劉肇育／攝影
林沛萱單日在女子七項全能與女子跳高進帳2面銅牌。記者劉肇育／攝影

U20亞洲田徑青年錦標賽昨天進行第3天賽程，我國「最強國中女生」林沛萱在女子七項全能賽奪下銅牌後，休息不到半小時隨即在女子跳高決賽跳出平個人最佳的1公尺82成績，拿下個人單日第二面銅牌，加上中華隊在女子撐竿跳「銀包銅」，男子400公尺跨欄也拿下一面銀牌，前三日累積拿下1金、4銀、5銅。

今年全中運才剛打破高懸多年國女跳高與全能運動大會紀錄的林沛萱，本屆亞青賽以15歲之齡越級挑戰再繳出亮眼成績，第二次參加女子七項全能賽的她，在前4項比完後還暫居領先，不過在跳遠表現不盡理想的情況下，最終也拿下5070分作收銅牌。

在全能賽事結束後不到半小時，林沛萱隨即轉戰女子跳高決賽，並在與各國好手的相互競爭下，最終跳出平個人最佳的1公尺82，進帳個人單日第二面銅牌，談到在緊湊的賽程下仍舊連續收穫獎牌，林沛萱賽後說：「其實剛到跳高場地時真的有點趕，教練也決定讓我先休息一個高度，之後幾個高度體能才慢慢回來，不過跳到後面又很累了。」

教練鍾彩榮則表示，上午賽程結束後還一度擔心林沛萱體能，不過林沛萱對專項跳高信心滿滿，「她原本較大的問題是信心，經過這場會成長很多。」

而中華隊昨在女子撐竿跳高，由陳姿岑、顏紫芯以3公尺85與3公尺75完成「銀包銅」，至於男子400公尺跨欄林仲威則是以接近生涯最佳的50秒16拿下銅牌，攜手為中華隊單日進帳1銀、4銅。

全中運 田徑

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