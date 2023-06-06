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射擊／錯過畢典 孫千筑青少年世界盃奪銀有收穫

中央社／ 台北6日電
孫千筑。 射擊協會提供
孫千筑。 射擊協會提供

為了參加在德國蘇爾舉行青少年世界盃，台灣選手孫千筑錯過月初高中的畢業典禮，而她今天在女子25公尺運動手槍，為台灣射下1面銀牌，總算稍微彌補未能參加畢業典禮的遺憾。

台灣代表隊出征在德國蘇爾舉行青少年世界盃，日前在女子10公尺空氣手槍個人賽、女團賽事，合計斬獲2銅。

孫千筑與東京奧運國手林穎欣同樣來自林口高中，孫千筑這次參加青少年世界盃，女子25公尺運動手槍資格賽以總分579分、第1名之姿，晉級決賽，可惜最終不敵韓國選手金敏書（Kim Minseo，音譯），以銀牌作收。

孫千筑5月31日啟程飛往德國參賽，因而錯過6月1日畢業典禮，這面銀牌也稍微彌補了她未能參加畢業典禮的遺憾。

孫千筑國際賽首秀就締造佳績，帶隊教練羅珮瑜透過中華民國射擊協會發布新聞稿表示：「這還是要先謝謝林口高中校長高栢鈴給學生創造的機會，在2019年爭取到教育局前進奧運會加速器計畫，全面推展奧運射擊項目，今天才有孫千筑的銀牌。」

林穎欣

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